Жулин о смерти фигуристки Александровской: ужасающая трагедия

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, а ныне тренер Александр Жулин отреагировал на информацию о смерти российской фигуристки Екатерины Александровской.

«Ужасающая трагедия. Удивился, прочитав, что после травмы она пыталась уже что-то такое сделать. Видимо, это сидело в голове. Не могу этого понять: любовь, нелюбовь, что бы ни было. Ей было 20 лет — живи и радуйся. Но, может, будет какое-то расследование», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Александровская погибла в возрасте 20 лет, выпав из окна.

Наибольших успехов она добилась в паре с Харли Уиндзором. Дуэт дважды выигрывал чемпионат Австралии, а в 2017 году завоевал золото на юниорском первенстве мира и в финале Гран-при среди юниоров. В 2018 году Александровская и Уиндзор заняли 18-е место на Олимпиаде в Пхёнчхане и 16-е — на взрослом чемпионате мира.

Ранее ISU выразил соболезнования в связи с гибелью фигуристки Александровской.