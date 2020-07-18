Тренер погибшей фигуристки Александровской рассказал о её болезни

Андрей Хекало, тренер погибшей российской фигуристки Екатерины Александровской, рассказал о болезни чемпионки мира среди юниоров.

«Последний раз мы тренировались, наверное, 10 января. Тогда у неё произошёл приступ. Её положили на обследование, это было перед чемпионатом четырёх континентов. Это были очень серьёзные соревнования для Кати с Харли, на которых надо было хорошо выступить. Катя не пришла на тренировку, у неё был эпилептический приступ», — цитирует специалиста РИА Новости.

По его словам, после этого спортсменка две недели пролежала в больнице, где проходила обследование, а тренер узнал у врача, что Александровская пережила эпилепсию и россиянке лучше перестать кататься, так как приступ может возникнуть в любой момент.

«Несмотря на болячки, многие спортсмены выступают. Я ещё попытался убедить её выступать дальше, но меня переубедили, что Кате надо заканчивать и заняться другой жизнью. Учиться. Катя была очень умной девочкой. Я не сомневался, что она поступит в любой вуз. Если бы захотела, она бы смогла, у неё всё в порядке с головой в этом плане», — добавил Хекало.

Александровская умерла в возрасте 20 лет, выпав из окна.

Наибольших успехов она добилась в паре с Харли Уиндзором. Дуэт дважды выигрывал чемпионат Австралии, а в 2017 году завоевал золото на юниорском первенстве мира и в финале Гран-при среди юниоров. В 2018 году Александровская и Уиндзор заняли 18-е место на Олимпиаде в Пхёнчхане и 16-е — на взрослом чемпионате мира.

Ранее Ирина Роднина прокомментировала гибель чемпионки мира среди юниоров Александровской.