Роднина прокомментировала гибель чемпионки мира среди юниоров Александровской

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть российской фигуристки Екатерины Александровской.

«Соболезнования! Причину лучше знают родители и тот, кто был рядом с ней. Наверное, это не произошло само собой. Наверное, какие-то были причины. Не знаю… Очень обидно! Здесь должны быть рядом близкие, потому что спорт — это не вся жизнь, это только часть жизни», — цитирует Роднину Sport24.

Александровская умерла в возрасте 20 лет, выпав из окна.

Наибольших успехов она добилась в паре с Харли Уиндзором. Дуэт дважды выигрывал чемпионат Австралии, а в 2017 году завоевал золото на юниорском первенстве мира и в финале Гран-при среди юниоров. В 2018 году Александровская и Уиндзор заняли 18-е место на Олимпиаде в Пхёнчхане и 16-е — на взрослом чемпионате мира.

Ранее Евгения Медведева выразила соболезнования семье скончавшейся фигуристки Александровской.