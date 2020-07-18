Медведева выразила соболезнования семье скончавшейся фигуристки Александровской

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, а также серебряная призёрка Олимпиады-2018 Евгения Медведева отреагировала на смерть российской фигуристки Екатерины Александровской.

«Мы будем скучать по тебе, малышка. Соболезнования семье», — написала Медведева в сториз в своём Instagram.

Александровская умерла в возрасте 20 лет, выпав из окна.

Наибольших успехов она добилась в паре с Харли Уиндзором. Дуэт дважды выигрывал чемпионат Австралии, а в 2017 году завоевал золото на юниорском первенстве мира и в финале Гран-при среди юниоров. В 2018 году Александровская и Уиндзор заняли 18-е место на Олимпиаде в Пхёнчхане и 16-е — на взрослом чемпионате мира.

Ранее Наталья Бестемьянова назвала катастрофой новость о смерти Александровской.