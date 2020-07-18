Бестемьянова назвала катастрофой новость о смерти Александровской

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала информацию о смерти российской фигуристки Екатерины Александровской.

«Какой ужас, ей всего 20 лет. Ужасно жаль, это катастрофа. Конечно, она была нездорова. Проблема перехода из профессионального спорта существует в любом виде спорта. Когда спортсмен заканчивает активную деятельность в профессиональном спорте, ему потом трудно себя найти», — цитирует Бестемьянову Sport24.

При этом она отметила, что обычно у фигуристов легче происходит переход во взрослый спорт, так как есть возможность выступать в шоу. Кроме того, Бестемьянова выразила мнение, что на трагедию могла повлиять пандемия коронавируса, так как из-за неё не было возможности где-либо выступать.

«Вообще, это нетипично для фигуристов и вообще для спортсменов. Обычно это психологически стойкие люди. Наверное, что-то наследственное или сказались какие-то пагубные привычки. Я только к этому могу склоняться. Валить на фигурное катание я бы здесь не стала», —добавила Бестемьянова.

Александровская умерла в возрасте 20 лет, выпав из окна.

Наибольших успехов она добилась в паре с Харли Уиндзором. Дуэт дважды выигрывал чемпионат Австралии, а в 2017 году завоевал золото на юниорском первенстве мира и в финале Гран-при среди юниоров. В 2018 году Александровская и Уиндзор заняли 18-е место на Олимпиаде в Пхёнчхане и 16-е — на взрослом чемпионате мира.

Ранее австралийский партнёр Александровской высказался о смерти фигуристки.