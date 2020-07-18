Австралийский партнёр Александровской о смерти фигуристки: больно до глубины души

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Австралийский фигурист Харли Уиндзор, выступавший в паре с россиянкой Екатериной Александровской, прокомментировал информацию о гибели спортсменки.
Австралийский партнёр Александровской о смерти фигуристки: больно до глубины души
  • Reuters

«Не могу описать словами, что я сейчас чувствую. Я опустошён, мне больно до глубины души от того, что Кати внезапно не стало. Никогда не забуду, чего мы с ней добились вместе, всегда буду хранить память об этом у себя в сердце. Нельзя быть готовым к таким новостям. Покойся с миром, Катя», — написал Уиндзор в своём Instagram.

Александровская погибла в возрасте 20 лет, выпав из окна.

В паре с Уиндзором она добилась наибольших успехов. Дуэт дважды выигрывал чемпионат Австралии, а в 2017 году завоевал золото на юниорском первенстве мира и в финале Гран-при среди юниоров. В 2018 году Александровская и Уиндзор заняли 18-е место на Олимпиаде в Пхёнчхане и 16-е — на взрослом чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что мать погибшей фигуристки доставлена в психиатрическую больницу.

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