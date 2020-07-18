СМИ: Мать погибшей фигуристки доставлена в психиатрическую больницу
- Фигуристка Екатерина Александровская
- Reuters
Как сообщает РЕН ТВ, мать спортсменки пережила шок и не могла прийти в себя после того, как узнала о гибели дочери, а затем ей стало ещё хуже.
Александровская погибла в возрасте 20 лет, выпав из окна.
Наибольших успехов она добилась в паре с Харли Уиндзором. Дуэт дважды выигрывал чемпионат Австралии, а в 2017 году завоевал золото на юниорском первенстве мира и в финале Гран-при среди юниоров. В 2018 году Александровская и Уиндзор заняли 18-е место на Олимпиаде в Пхёнчхане и 16-е — на взрослом чемпионате мира.
Ранее Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи с гибелью фигуристки Александровской.