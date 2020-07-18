Тарасова выразила соболезнования в связи с гибелью фигуристки Александровской

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи с гибелью чемпионки мира среди юниоров Екатерины Александровской.

«Соболезнования семье! Папа у нее есть, а маму, знаю, в больницу увезли. Так написано… Ещё написали, что Александровская страдала затяжными депрессиями», — цитирует Тарасову Sport24.

При этом она отметила, что не верит всему, что пишут в прессе. По её словам, ей жалко, что находящиеся рядом со спортсменкой люди не замечали у неё отклонений.

«Это ещё раз говорит, что надо относиться друг к другу очень внимательно. И тогда можно увидеть, что человек не в себе, и помочь ему», —добавила Тарасова.

Александровская погибла в возрасте 20 лет, выпав из окна.

Наибольших успехов она добилась в паре с Харли Уиндзором. Дуэт дважды выигрывал чемпионат Австралии, а в 2017 году завоевал золото на юниорском первенстве мира и в финале Гран-при среди юниоров. В 2018 году Александровская и Уиндзор заняли 18-е место на Олимпиаде в Пхёнчхане и 16-е — на взрослом чемпионате мира.

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