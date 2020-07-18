Мозер прокомментировала гибель фигуристки Александровской

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер отреагировала на новость о гибели чемпионки мира среди юниоров Екатерины Александровской.

«Как спортсменка Катя была очень хороша, она очень серьёзно готовилась к Олимпийским играм, была работоспособной — настоящая спортсменка. Что случилось, я не понимаю, я не настолько плотно контактировала с ней, чтобы говорить о её личности, но спортсменка это была серьёзная, деловая, самоуверенная в спортивном плане, всё это черты характера спортсмена, нацеленного на результат», — цитирует Мозер РБК.

Александровская погибла в возрасте 20 лет, выпав из окна.

Наибольших успехов она добилась в паре с Харли Уиндзором. Дуэт дважды выигрывал чемпионат Австралии, а в 2017 году завоевал золото на юниорском первенстве мира и в финале Гран-при среди юниоров. В 2018 году Александровская и Уиндзор заняли 18-е место на Олимпиаде в Пхёнчхане и 16-е — на взрослом чемпионате мира.

Ранее тренер Соколовская отреагировала на гибель фигуристки Александровской.