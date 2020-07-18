Тренер Соколовская отреагировала на гибель фигуристки Александровской

Тренер Светлана Соколовская, которая работала с чемпионкой мира среди юниоров Екатериной Александровской на раннем этапе её карьеры, отреагировала на гибель фигуристки.

«В последний раз видела её на юниорском чемпионате мира в 2017 году, где она стала чемпионкой в парном катании. Нормальный счастливый ребёнок, ни о каких проблемах даже не было и мысли. Они же выиграли чемпионат мира, мы все её поздравляли, она была такой счастливой», — цитирует Соколовскую ТАСС.

Александровская погибла в возрасте 20 лет.

Наибольших успехов она добилась в паре с Харли Уиндзором. Дуэт дважды выигрывал чемпионат Австралии, а в 2017 году завоевал золото на юниорском первенстве мира и в финале Гран-при среди юниоров. В 2018 году Александровская и Уиндзор заняли 18-е место на Олимпиаде в Пхёнчхане и 16-е — на взрослом чемпионате мира.

Ранее глава ФФККР прокомментировал смерть чемпионки мира среди юниоров Александровской.