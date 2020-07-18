Тренер рассказал, что фигуристка Александровская хотела завершить карьеру

Андрей Хекало, тренер погибшей российской фигуристки Екатерины Александровской, рассказал что его воспитанница хотела завершить спортивную карьеру.

«Перед Новым годом, в ноябре-декабре, Катя говорила, что не сильно хочет кататься и, может, пойдёт учиться. Я убеждал её: учёба не мешает, ты можешь заочно учиться и продолжать тренироваться, выступать. А она наотрез: «Нет, я хочу закончить, я не хочу кататься». Но причину не называла, как я ни старался узнать. Была какая-то депрессия», — приводит слова Хекало РИА Новости.

Он отметил, что уже на следующий день ему позвонила его мать и сказала, что Александровская передумала и хочет продолжить выступления.

«Но ведь что-то тогда давило на Катю. Я не знаю, что именно. В этом возрасте все что угодно может быть. И любовь. Но Катя не рассказала, почему она хотела закончить выступать. Я предложил провести этот сезон, а потом сесть и подумать, стоит ли дальше что-то делать. Ударили по рукам, продолжили работать», — добавил специалист.

Александровская погибла в возрасте 20 лет, выпав из окна.

Наибольших успехов она добилась в паре с Харли Уиндзором. Дуэт дважды выигрывал чемпионат Австралии, а в 2017 году завоевал золото на юниорском первенстве мира и в финале Гран-при среди юниоров. В 2018 году Александровская и Уиндзор заняли 18-е место на Олимпиаде в Пхёнчхане и 16-е — на взрослом чемпионате мира.

Ранее тренер рассказал, что Александровская страдала от лунатизма.