Подозревается в употреблении кокаина и превышении скорости: олимпийскому чемпиону Нортугу может грозить тюремный срок

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг подозревается в управлении автомобилем в нетрезвом виде и превышении скорости. Бывший спортсмен рассказал в Instagram, что полиция нашла у него дома в ходе обыска кокаин. 13-кратному чемпиону мира может грозить тюремное заключение. Ранее он уже был осуждён за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Один из самых титулованных лыжников в истории Петтер Нортуг оказался героем скандала, связанного с наркотиками. Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира рассказал о своих злоключениях в Instagram.

«Я совершил большую ошибку. Вчера вечером меня остановила полиция в пункте контроля скорости. Я ехал слишком быстро, и меня отвезли в отделение неотложной помощи для анализа крови. Кроме того, полиция обнаружила у меня дома небольшое количество наркотиков. Речь идёт о кокаине. Я расстроен и боюсь того, что принесёт будущее, и невероятно сожалею о всех тех, кого я сейчас разочаровал снова. Я знаю, что теперь это будет уголовное дело. Я возьму на себя ответственность за то, что сделал», — приводит слова спортсмена Sports.ru.

Вечером 13 августа Нортуг был задержан полицией на трассе E6 в Улленсакере. В тот день он возвращался домой из Трюсиля, где преподавал в летней лыжной школе. Как сообщили местные СМИ, бывший спортсмен ехал на своей машине марки Jaguar со скоростью 168 км/ч на участке, где разрешено движение со скоростью 110 км/ч. Полиция отправила лыжника в отделение скорой помощи для сдачи анализа крови, а также конфисковала водительское удостоверение.

Когда в организме Нортуга были обнаружены следы кокаина, в его доме в Осло провели обыск, отмечает пресса. Там местные полицейские нашли наркотик, его количество не уточняется. В полиции подчеркнули, что лыжник оказывает содействие следствию, которое должно завершиться в ближайшие дни.

Нортугу теперь грозит лишение свободы. По действующим норвежским законам попасть в тюрьму он может за одно только превышение скорости более чем на 50 километров в час. Отягчающим обстоятельством является то, что его подозревают в вождении в состоянии наркотического опьянения. При этом за хранение кокаина Нортуга не накажут. Если будет установлено, что он держал дома запрещённые вещества без цели сбыта, ему могут лишь назначить принудительное лечение от наркотической зависимости.

Избежать тюремного срока Нортугу будет трудно ещё и потому, что в прошлом он уже был осуждён за вождение в нетрезвом виде. 4 мая 2014 года, спустя два месяца после неудачной для него Олимпиады в Сочи, спортсмен в состоянии алкогольного опьянения разбил свой автомобиль. Находившийся с Нортугом пассажир при этом сломал ключицу. Лыжник попытался сбежать с места аварии, но был обнаружен полицией и задержан.

Спустя полгода Нортуг был приговорён к тюремному заключению на 50 дней и лишению водительских прав на пять лет, а также к штрафу в размере 185 тыс. крон (612 тыс. рублей по текущему курсу. — RT). Интересно, что после этого инцидента Нортугу удалось перезагрузить свою спортивную карьеру и выиграть четыре золотые медали на чемпионате мира в 2015 году, но затем его результаты пошли на спад, и в 2018-м он ушёл из спорта.

Для лыжных гонок Нортуг является культовой фигурой. Даже после завершения карьеры он остаётся одним из самых популярных лыжников в Норвегии, с которым сравнивают действующих спортсменов. Он был одинаково хорош как в спринте, так и в 50-километровых забегах и нередко одерживал победы даже тогда, когда, казалось бы, безнадёжно проигрывал своим соперникам. Известным Нортуга сделали также его скандальное поведение вне лыжной трассы и конфликты с Норвежской лыжной федерацией. Из-за них спортсмен даже грозился перейти в российскую сборную, но реальных шагов для этого не предпринял.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил сожаление в связи с тем, что Нортуг стал употреблять наркотики и подозревается в нарушении закона. Он отметил, что спортсмен всё ещё остаётся примером для подражания для других лыжников.

«Это очень неприятное известие. Очень прискорбно, что люди такого высокого уровня, кумиры многих тысяч болельщиков спорта, идут по пути наркотиков. Будем надеяться, у него нет заболевания, нет зависимости. Такое просто подорвёт веру в авторитет самого Нортуга. Хочется рассчитывать, что всё обойдётся без тюрьмы, возможно, это будет штраф или исправительные работы», — сказал Бородавко РИА Новости.

Олимпийский чемпион Александр Легков рассказал, что Нортугу и раньше было свойственно вести бурный образ жизни. Он пожелал бывшему сопернику справиться со всеми проблемами и вновь приехать на соревнования.

«Я переживаю за Петю. Молодой парень, жены и детей нет. Куражится. Образ жизни, как из того фильма: «Хочу халву ем, хочу — пряники». Презирать Петтера я не начал. Уважаю Нортуга как спортсмена, как личность и как приятеля — если он меня таковым считает. Мне с ним интересно и весело. Если он приедет на следующий год на «Гонку Легкова», с удовольствием приму его. Серьёзно, желаю Пете удачи. Надеюсь, он справится. Пускай куражится, но не до такой степени», — цитирует Легкова «Спорт-Экспресс».