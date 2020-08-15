Легков прокомментировал проблемы норвежского лыжника Нортуга с наркотиками

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Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам россиянин Александр Легков прокомментировал скандальную ситуацию вокруг 13-кратного чемпиона мира норвежца Петтера Нортуга.
Легков прокомментировал проблемы норвежского лыжника Нортуга с наркотиками
  • РИА Новости

«Надеюсь, Нортуг выберется из этой ситуации. Парень весёлый, хороший и профессиональный во всех сферах. Может, адреналина было мало. В спорте его было больше. Но это просто мысли вслух», — цитирует Легкова «Чемпионат».

Он также заявил, что всегда ждёт Нортуга в гости.

«Покажу ему, как по-русски надо отдыхать и гулять. Пойдём с ним побегаем кросс, в баню сходим. Ни в коем случае не стал относиться к Нортугу хуже. Он для меня остаётся приятелем, которого уважаю. Желаю ему удачи, пусть всё сложится хорошо и он выберется из этой сложной ситуации», — сказал Легков.

Недавно Нортуг рассказал, что полиция обнаружила в его доме кокаин.

Ранее Нортуг ответил на вопрос о красоте русских девушек.

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