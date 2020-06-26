Умер призёр ОИ и ЧМ по лыжам Утробин

Бронзовый призёр Олимпиады-1964 в эстафете по лыжным гонкам Иван Утробин ушёл из жизни на 87-м году.

Как сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России, это произошло 25 июня. В некрологе Утробин назван человеком, «которого весь лыжный мир за огромные объёмы тренировок уважительно называл великим тружеником, который своими руками создал лыжные круги в подмосковном Красногорске».

Утробин был многократным чемпионом СССР и бронзовым медалистом чемпионата мира — 1962.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР, кавалер Золотого ордена Международной федерации объединённых стилей борьбы Степан Казарян скончался в возрасте 84 лет.