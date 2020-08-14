Лыжница Белорукова раскритиковала детских тренеров

Двукратная бронзовая призёрка Олимпийских игр в лыжных гонках Юлия Белорукова критически высказалась о методах работы некоторых детских тренеров.

«Обращение к некоторым тренерам детско-юношеских спортивных школ. Думаю, все в курсе, что наша команда проходит тренировочный сбор сейчас на Эльбрусе. Так вот, катаясь каждый день, я вижу одно и то же: малыши возраста 10—12 лет делают подъём в гору на роллерах на высоте 2000 м! Просто в такой момент хочется спросить таких тренеров: зачем вы это делаете? Подвергаете детский организм таким нагрузкам! Чтобы вы понимали, нас «штырит не по-детски» — и это людей, которые по десять лет в сборной страны и каждый год по несколько раз бывают на высоте. Насколько же тяжело маленьким деткам, мне даже думать страшно», — написала Белорукова в своём Instagram.

Она отметила, что такие методы тренировок не оставляют юным спортсменам шансов на будущее.

«Я не знаю, изменят ли мои слова хоть что-то, но я искренне на это надеюсь. Отдельное спасибо всем тренерам, которые этого не делают и берегут своих малышей. За вами будущее российских лыжных гонок!» — добавила спортсменка.

Ранее сообщалось, что Белорукова будет выступать под другой фамилией.