Клебо рассказал, почему не поздравил Большунова с победой в Кубке мира по лыжным гонкам
- © Lubos Pavlicek/CTK
- globallookpress.com
«Я очень уважаю хороших спортсменов, и Александр Большунов в их числе. Я видел, как некоторые газеты писали, что я не поздравил его с победой в общем зачёте Кубка мира. Но причина проста: мы досрочно завершили сезон из-за коронавируса», — приводит слова Клебо Nordic.
В прошлом сезоне Большунов стал первым российским лыжником, выигравшим общий зачёт Кубка мира.
Ранее Большунов рассказал о получении «Большого хрустального глобуса».