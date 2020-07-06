Клебо рассказал, почему не поздравил Большунова с победой в Кубке мира по лыжным гонкам

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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, почему не поздравил россиянина Александра Большунова с победой в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/20.
Клебо рассказал, почему не поздравил Большунова с победой в Кубке мира по лыжным гонкам
  • © Lubos Pavlicek/CTK
  • globallookpress.com

«Я очень уважаю хороших спортсменов, и Александр Большунов в их числе. Я видел, как некоторые газеты писали, что я не поздравил его с победой в общем зачёте Кубка мира. Но причина проста: мы досрочно завершили сезон из-за коронавируса», — приводит слова Клебо Nordic.

В прошлом сезоне Большунов стал первым российским лыжником, выигравшим общий зачёт Кубка мира.

Ранее Большунов рассказал о получении «Большого хрустального глобуса».

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