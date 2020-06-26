Большунов рассказал о получении «Большого хрустального глобуса»

Лыжник Александр Большунов рассказал о церемонии вручения ему «Большого хрустального глобуса» за победы в итоговом зачёте Кубка мира в сезоне-2019/20.

По словам спортсмена, поскольку приз передали ему уже по окончании гонок, эмоции ушли на второй план. Россиянин намерен отвезти награду домой и поставить «в тихое и спокойное место». Из всех соперников Большунова поздравил только норвежец Шур Рёте, отправивший ему сообщение.

«А больше — нет. Ни церемонии, ничего не было, поэтому, мне кажется, и не было таких поздравлений со стороны соперников», — приводит слова лыжника Sport24.

Ранее норвежский лыжник Йоханнес Клебо признался, что ему есть чему поучиться у Большунова.