Большунов рассказал о получении «Большого хрустального глобуса»

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Лыжник Александр Большунов рассказал о церемонии вручения ему «Большого хрустального глобуса» за победы в итоговом зачёте Кубка мира в сезоне-2019/20.
Большунов рассказал о получении «Большого хрустального глобуса»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

По словам спортсмена, поскольку приз передали ему уже по окончании гонок, эмоции ушли на второй план. Россиянин намерен отвезти награду домой и поставить «в тихое и спокойное место». Из всех соперников Большунова поздравил только норвежец Шур Рёте, отправивший ему сообщение.

«А больше — нет. Ни церемонии, ничего не было, поэтому, мне кажется, и не было таких поздравлений со стороны соперников», — приводит слова лыжника Sport24.

Ранее норвежский лыжник Йоханнес Клебо признался, что ему есть чему поучиться у Большунова.

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