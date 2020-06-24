Клебо: нам есть чему поучиться у Большунова

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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился мнением об обладателе Кубка мира прошлого сезона, россиянине Александре Большунове.
Клебо: нам есть чему поучиться у Большунова
  • © Silas Stein / dpa
  • globallookpress.com

«Он прошёл путь от лучшего в спринтерских гонках до лучшего на дистанции и был бесспорно лучшим универсалом прошлого сезона. Судя по его бегу «классикой», он делает невероятно многое верно. Нам есть чему у него поучиться, но нужно искать и собственные решения. Большунов определённо во многом тренируется правильно, это всем видно», — сказал Клебо TV2.

В прошлом сезоне Большунов стал первым российским лыжником, выигравшим общий зачёт Кубка мира.

Ранее Вяльбе заявила, что «Большой хрустальный глобус» лыжника Большунова находится в Москве.

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