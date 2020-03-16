«Местные девушки по темпераменту нравятся больше»: Нортуг о любви к России, победе Большунова и образе шоумена
- Reuters
В Подмосковье состоялось торжественное открытие Музея олимпийской славы. В мероприятии приняли участие двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг, а также прославленные российские лыжники Александр Легков и Никита Крюков. Все желающие имели возможность получить автограф великого норвежца, который уже не первый раз посещает Россию, а также задать интересующие вопросы.
— Каковы ваши впечатления от визита в Россию?
— Каждый приезд в Россию — для меня большое счастье. Я очень благодарен Александру Легкову за то, что он меня пригласил на это мероприятие. К сожалению, из-за слишком тёплой погоды удалось провести полноценную гонку, но мы заменили её хоккейной игрой. Я отлично провёл время, мне было очень весело.
— Кто оказался сильнее в хоккее — норвежские или российские лыжники?
— Честно говоря, я был впечатлён уровнем игры Легкова и остальных спортсменов. Но на трассе всё равно чемпион — я. Думаю, потому что россияне слишком много играют в хоккей, а я тренируюсь на лыжах (Смеётся).
— Россия славится красивыми женщинами. Не было желания остаться здесь и найти себе спутницу?
— За эти несколько дней я ещё больше полюбил Россию. Могу сказать, что по темпераменту русские девушки мне даже нравятся больше, чем норвежки.
— Готовы вернуться в следующем году?
— Да, если Александр меня пригласит, то я с удовольствием приеду и одержу над ним победу!
— Кто является самым лучшим лыжником всех времён и народов?
— Не считая меня (Смеётся)? На самом деле, очень много хороших лыжников и сложно выделить кого-то одного. У каждого есть свои сильные черты и каждый — по-своему герой.
— В нынешнем сезоне «Большой хрустальный глобус» завоевал россиянин Александр Большунов. По вашему мнению, кто станет лучшим в следующем сезоне?
— Действительно, расстановка сил была очевидна. Да, Йоханнес Клебо — лучший спринтер, но Большунов — универсал, а также лидер на длинных дистанциях. Он победил и в «Тур де Ски», и в холменколленском марафоне, мог бы выиграть «Ски Тур», если бы не проблема с лыжами. Очевидно, что Александр — лучший лыжник на данный момент. Что касается следующего сезона, то у россиянина больше шансов в гонках на 30 км и 50 км, в спринте фаворит — Клебо, за победу в гонках на 15 км поборются сразу несколько претендентов.
— Большунов, да и другие лучшие российские лыжники сосредотачиваются исключительно на тренировках, стараясь ни на что не отвлекаться. Вы же могли себе позволить уехать отдыхать в середине сезона, успевали делать шоу, скандалить. Как вам удавалось совмещать эти роли?
— На самом деле, с 2006 по 2011 год я тренировался по такой же схеме, что и Большунов, а моей главной мечтой было пробежать 50 км. И в результате мне удалось это сделать. Это был результат серьёзнейшей подготовки и тренировок, я старался ни на что не распыляться. После чемпионата мира в Осло в 2011 году я немного ослабил хватку, стал меньше заниматься. Но, например, 2013 год стал для меня не менее успешным.
Действительно, у меня было очень серьёзное отношение к тренировкам, но параллельно я позволял себе играть, подшучивать над соперниками, быть своеобразным клоуном или шоуменом. Это придавало мне тонус, уверенность в себе, уверенность в своей победе.
— А как это действовало на соперников?
— Думаю, такая своеобразная атака их раздражала. На чемпионате мира 2015 года я постоянно оказывал психологическое давление на шведа Калле Хальварссона. Говорил ему, что разобью его, что у него нет шансов. А на одном из турниров я как-то сказал соперникам: «У вас такая низкая скорость, что я сейчас засну».
— Когда вы выходили на соревнования, складывалось впечатление, что вы уверены в своей победе, даже если отстаёте от лидеров. Так ли это?
— В дистационных гонках это действительно было так.
— Вы запугивали соперников на старте. А есть ли у вас победная норвежская песня?
— Нет. Но я постоянно слушаю музыку, чтобы сфокусироваться.
— Вы были успешны во всех дисциплинах. Это подарок генетики или особенности подготовки?
— Всё зависело от конкретного периода. Например, после 2011 года я немного набрал в весе, но именно с 2011-го по 2015-й мне удалось хорошо себя проявить в качестве спринтера. При этом в дистанционной гонке меня тогда пождал Крюков.
— У вас была блистательная карьера. Чем занимаетесь после её окончания? Насколько сложно было переходить в новое качество?
— Ещё перед тем, как уйти из спорта, я знал, что мне будет чем заняться. Речь идёт о моём собственном бренде, под которым мы сначала выпускали очки, а скоро выйдет новая линия спортивного инвентаря. Поэтому сейчас где-то 90% доходов — моя компания, а 10% — работа на телевидении в качестве эксперта.
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