«Самое знаковое событие за последние 50 лет»: в России восхищены досрочной победой Большунова в общем зачёте КМ

Российский лыжник Александр Большунов досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус» после отказа сборной Норвегии выступать на заключительных этапах Кубка мира в Северной Америке. Он стал третьим отечественным спортсменом, которому покорилось это достижение. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призналась, что для неё этот успех более значим, чем собственные заслуги, а олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков выразил уверенность в том, что Большунов способен надолго задержаться на вершине.

«Руки дрожали от счастья»

В лыжном спорте произошло событие, которого на протяжении многих лет с нетерпением ждали российские болельщики. Россиянин Александр Большунов досрочно стал обладателем «Большого хрустального глобуса», поскольку сборная Норвегии отказалась от участия в заключительных этапах Кубка мира из-за угрозы коронавируса. На данный момент в его активе 2221 очко в общем зачёте, а шанс побороться за лидерство с ним имел только Йоханес Клебо.

То, что россиянин обеспечил себе победу из-за снятия соперников, вовсе не умаляет его заслуг. В нынешнем сезоне он 17 раз поднимался на подиум, в девяти случаях — на высшую ступень. Кроме того, лыжник впервые стал победителем престижной многодневки «Тур де Ски», опередив соотечественника Сергея Устюгова и всё того же Клебо.

В России восхитились достижением Большунова, а в Госдуме даже предложили досрочно объявить его спортсменом года.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что узнала о произошедшем ночью. Она подчеркнула, что победа Большунова имеет большое значение как для него самого, так и для всей сборной.

«Даже руки дрожали от счастья, я не могла справиться с собой, это гораздо круче, чем когда я сама выигрывала эти Кубки мира. Считаю, что успех Большунова очень важен для развития лыж в России», — цитирует Вяльбе ТАСС.

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Большунов стал лишь третьим отечественным спортсменом за всю историю лыжного спорта, одержавшим победу в Кубке мира. Дважды — в сезоне-1980/81 и сезоне-1982/83 — это удавалось Александру Завьялову. Последним же отечественным обладателем «Большого хрустального глобуса» почти 30 лет назад стал Владимир Смирнов.

По его словам, россиянин заслужил эту победу, так как стабильно выступал и в спринтерских, и в дистанционных гонках, а также продемонстрировал хорошую технику и умение выбирать правильную тактику.

«Единственным пробелом было поражение в скандинавском туре, когда вся российская команда не попала в смазку. В остальном же практически все гонки он провёл на отличном уровне, это показывает, что он гонщик высокого класса. Я за него очень болел и через прессу передаю ему поздравления. За ним будущее в лыжном спорте. Если ничего не случится, если этот успех не вскружит ему голову, он гарантированно будет на вершине следующие три—пять лет», — предположил Смирнов.

С победой Большунова поздравили и бывшие коллеги по национальной команде. Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков выразил уверенность в том, что у Клебо не было шансов на победу в общем зачёте.

«В протоколе снятие норвежцев не пишется. Надо радоваться досрочному глобусу, а об остальном не думать. Мнение такое же, как и у всех, — это счастье. Александру нужно продолжать тренироваться и полностью отдаваться делу, как он делает это сейчас. Он может оставаться на вершине, потому что у него прекрасный возраст», — заявил Легков РИА Новости.

Схожее мнение выразил ещё один прославленный российский лыжник Никита Крюков. Он в шутку предположил, что снятие норвежцев с последних этапов было командной тактикой.

«Неожиданно было, но не обидно, что Большунов победил вот так. Думаю, что он и так бы всем доказал, тем более что отрыв был довольно солидным. У норвежцев были минимальные шансы. Заслуженная победа Александра, только гордость за это берёт. Считаю, что всё было закономерно в этом сезоне. Саша был достоин того, чтобы взять «Глобус», всё так и получилось», — сказал Крюков.

В свою очередь, бронзовый призёр чемпионата мира 2001 года Сергей Крянин назвал уникальным достижение Большунова.

«Сашка Легков мог выиграть Кубок мира, но там не вышло, а у Сан Саныча получилось. Это вообще самое знаковое событие за последние 50 лет. Просто супер! Тем более этот год у нас без чемпионата мира, а основными турнирами были «Тур де Ски» и Кубок мира. И вот, за что боролись — это у нас в России, задача выполнена на 100%», — приводит слова Крянина Sport24.

«Спортивные титулы отходят на второй план»

Изначально сборная Норвегии не планировала пропускать этапы Кубка мира в США и в Канаде, а тренерский штаб даже обнародовал состав команды. Однако затем президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Турбьорн Скогстад объявил о том, что национальная команда не поедет на североамериканские этапы из-за угрозы коронавируса.

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Многие коллеги, а также руководство Международной федерации лыжного спорта (FIS) с пониманием отнеслись к отказу скандинавов и отметили, что в связи с их отсутствием уровень соревнований значительно снизится. При этом некоторые выразили недоумение по поводу того, что заключительные гонки состоятся, несмотря на эпидемию.

Что касается самого Клебо, то он назвал решение федерации смелым и мудрым.

«Мы все должны вносить свою лепту в борьбу с распространением вируса. Это важнее участия в заключительных гонках Кубка мира в Канаде и США. Я хотел принять участие в соревнованиях в обеих странах. Особенно досадно, что не удастся посоревноваться в США, которым наконец-то предоставили право принять у себя этап соревнований. Я надеялся обеспечить себе победу в спринт-туре в Миннеаполисе. Но сейчас есть и куда более важные вещи. В этой ситуации все спортивные титулы отходят на задний план», — заявил Клебо NRK.

Интересно, что наставник сборной Норвегии Арильд Монсен ошибочно думал, что подопечный досрочно завоюет «Малый хрустальный глобус» в спринте, несмотря на пропуск этапов. В этом зачёте Клебо на 165 очков опережает итальянца Фредерико Пеллегрино, а в общей сложности в оставшихся гонках можно будет заработать 350 баллов. Таким образом, в числе прочих на победу в данной дисциплине претендуют два россиянина — Большунов и Глеб Ретивых.

При этом в России решение норвежцев встретило меньшее понимание. Вяльбе предположила, что эпидемия стала лишь предлогом, чтобы не поехать на заключительные этапы.

«Что касается того, что норвежцы отказались от поездки в США, то это их проблемы! Не знаю, чего они там боятся. Моё мнение: они не привыкли проигрывать, а тут хорошая причина — коронавирус», — заявила Вяльбе.

В свою очередь, личный тренер Большунова Юрий Бородавко также раскритиковал норвежцев за добровольный пропуск этапов.

«Не так мы хотели выиграть Кубок мира! Снявшись с этапов, норвежцы продемонстрировали своё неуважение по отношению к другим командам. Это серьёзный удар по репутации FIS», — приводит слова Бородавко Dailyskier.