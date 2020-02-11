«Спорту требовалась смена лидера после доминирования норвежцев»: в Европе восхищаются успехами лыжника Большунова

В России рано или поздно должен был появиться спортсмен уровня Александра Большунова, способный впервые за 30 лет завоевать для страны «Большой хрустальный глобус». Об этом заявил олимпийский чемпион 1988 года Михаил Девятьяров, подводя итоги этапа Кубка мира в Фалуне. Экс-лыжник Александр Легков призвал не делать поспешных выводов и дождаться окончания сезона. Норвежские СМИ, в свою очередь, назвали россиянина одним из сильнейших представителей лыжных гонок и отметили значимость его успехов для данного вида спорта.

После девятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне преимущество россиянина Александра Большунова над ближайшим преследователем — норвежцем Йоханнесом Клебо — в общем зачёте увеличилось до 425 баллов. На данный момент в активе четырёхкратного призёра Олимпийских игр 1647 очков, что является рекордом для отечественных спортсменов.

Несмотря на то что до окончания сезона остаётся больше месяца, многие уже сейчас уверенны в итоговом триумфе Большунова, который может стать историческим. Дело в том, что последним отечественным обладателем «Большого хрустального глобуса» стал Владимир Смирнов в сезоне-1990/91, в то время как в активе лыжников сборной России этого трофея никогда не было.

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Успехами Большунова восхитился олимпийский чемпион 1988 года Михаил Девятьяров. Он отметил, что появление столь талантливовго лыжника было предсказуемо, и выразил надежду на то, что россиянин сумеет продолжить триумфальную серию на чемпионате мира и на Олимпиаде.

«В такой огромной стране, как Россия, с большой любовью народа к лыжным гонкам и давними традициями в этом виде спорта не могло не найтись лыжника, способного повторить успехи Александра Завьялова и Владимира Смирнова. Поэтому рано или поздно должен был появиться парень вроде Большунова, который возьмёт «Большой хрустальный глобус». Держу кулаки за Александра и желаю ему не упустить этот шанс», — цитируют Девятьярова «Известия».

В свою очередь, вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин отметил прогресс уроженца Брянской области.

«Большунов настроен, даже очень хорошо настроен, на победу в Кубке мира. Его задача — заработать как можно больше очков. Если это произойдёт, то будет просто супер. Саша прикладывает к этому все усилия», — приводит слова Крянина РИА Новости.

В то же время некоторые не спешат отдавать россиянину главный трофей сезона. Его бывший партнёр по сборной Александр Легков подчеркнул, что сначала стоит дождаться заключительных стартов, хотя все предпосылки к важнейшей победе есть уже сейчас.

«Но борьба продолжается, впереди гонки, и нужно посмотреть, сколько в оставшихся этапах Кубка мира разыгрывается очков. И тогда уже поймём, сколько Большунову нужно выиграть этапов, чтобы стать недосягаемым», — пояснил Легков.

Между тем Большуновым восхищаются не только на родине, но и за её пределами. Норвежец Сьюр Рёте, уступивший Большунову в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне и занимающий третье место в общем зачёте, признался, что практически не испытывает негативных эмоций в связи с неудачей, так как победа соперника была закономерной.

«Мой сценарий заключался в том, что нужно быть первым не только в ходе гонки, но и на финише. Однако Большунов в субботу показал, что является способным спринтером... Проигрывать ему не очень обидно, но немного неприятно», — заявил Рёте.

В свою очередь, журналист Торгейр Бьёрн сделал акцент на тактике Большунова.

«В прошлом сезоне россияне очень много теряли из-за неправильной стратегии. Но поработали над этим. Теперь же Большунов делает всё что хочет», — заявил Бьёрн.

Журналисты издания Dagbladet и вовсе назвали Большунова одним из сильнейших представителей лыжного спорта в истории, восхитившись его работой на дистанции в масс-старте.

«Возникает один вопрос: Большунов — ещё один русский лыжный монстр?.. После двух гонок в Фалуне без сопротивления со стороны травмированного Клебо кажется, что он выигрывает Кубок мира. Это позитивный момент. Спорту нужна была смена лидера после норвежского доминирования в Кубке мира», — подвели итоги этапа в Dagbladet.

В то же время журналисты посетовали, что Большунов продолжает сотрудничество с Юрием Бородавко, в 2010 году получившим двухлетнюю дисквалификацию из-за причастности к допинговому скандалу. По их мнению, возвращение специалиста к работе отражает положение дел в ФЛГР.

«23-летний Большунов слишком молод, чтобы быть причастным к махинациям в Сочи шестилетней давности, но вокруг него в российском лыжном сообществе есть тесные связи между всеми причастными. Даже когда Александр впечатлил на предыдущей Олимпиаде, входя в группу молодых резервистов, заменивших отстранённых звёзд, его достижения остались в тени прошлых историй», — говорится в статье Dagbladet.

Столь убедительное преимущество в общем зачёте Большунову обеспечило отсутствие в Швеции Клебо, который в начале февраля сломал палец после неудачного удара по игровому автомату. Норвежец присоединится к своей команде на предстоящей многодневке «Ски Тур», однако сам он признал, что выбыл из борьбы за «Большой хрустальный глобус».

«Учитывая, что я не смогу выступить в Фалуне, можно поздравить Большунова с победой в Кубке мира. Но он должен знать, что в концовке сезона я вернусь сильным. В следующем сезоне тоже. Этот сезон 100% не был моим», — посетовал Клебо.

В ответ президент ФЛГР Елена Вяльбе назвала заявление норвежца психологической атакой и выразила надежду, что он в скором времени вернётся на лыжню.

«Ски Тур» пройдёт с 15 по 23 февраля в Швеции и Норвегии. В состав мужской сборной России, помимо Большунова, вошли Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко, Андрей Ларьков, Денис Спицов, Артём Мальцев, Иван Якимушкин и Евгений Белов, а в состав женской сборной — Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Диана Головань, Анна Нечаевская и Алия Иксанова.