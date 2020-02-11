«Спорту требовалась смена лидера после доминирования норвежцев»: в Европе восхищаются успехами лыжника Большунова
- Александр Большунов
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
После девятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне преимущество россиянина Александра Большунова над ближайшим преследователем — норвежцем Йоханнесом Клебо — в общем зачёте увеличилось до 425 баллов. На данный момент в активе четырёхкратного призёра Олимпийских игр 1647 очков, что является рекордом для отечественных спортсменов.
Несмотря на то что до окончания сезона остаётся больше месяца, многие уже сейчас уверенны в итоговом триумфе Большунова, который может стать историческим. Дело в том, что последним отечественным обладателем «Большого хрустального глобуса» стал Владимир Смирнов в сезоне-1990/91, в то время как в активе лыжников сборной России этого трофея никогда не было.
Успехами Большунова восхитился олимпийский чемпион 1988 года Михаил Девятьяров. Он отметил, что появление столь талантливовго лыжника было предсказуемо, и выразил надежду на то, что россиянин сумеет продолжить триумфальную серию на чемпионате мира и на Олимпиаде.
«В такой огромной стране, как Россия, с большой любовью народа к лыжным гонкам и давними традициями в этом виде спорта не могло не найтись лыжника, способного повторить успехи Александра Завьялова и Владимира Смирнова. Поэтому рано или поздно должен был появиться парень вроде Большунова, который возьмёт «Большой хрустальный глобус». Держу кулаки за Александра и желаю ему не упустить этот шанс», — цитируют Девятьярова «Известия».
В свою очередь, вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин отметил прогресс уроженца Брянской области.
«Большунов настроен, даже очень хорошо настроен, на победу в Кубке мира. Его задача — заработать как можно больше очков. Если это произойдёт, то будет просто супер. Саша прикладывает к этому все усилия», — приводит слова Крянина РИА Новости.
В то же время некоторые не спешат отдавать россиянину главный трофей сезона. Его бывший партнёр по сборной Александр Легков подчеркнул, что сначала стоит дождаться заключительных стартов, хотя все предпосылки к важнейшей победе есть уже сейчас.
«Но борьба продолжается, впереди гонки, и нужно посмотреть, сколько в оставшихся этапах Кубка мира разыгрывается очков. И тогда уже поймём, сколько Большунову нужно выиграть этапов, чтобы стать недосягаемым», — пояснил Легков.
Между тем Большуновым восхищаются не только на родине, но и за её пределами. Норвежец Сьюр Рёте, уступивший Большунову в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне и занимающий третье место в общем зачёте, признался, что практически не испытывает негативных эмоций в связи с неудачей, так как победа соперника была закономерной.
«Мой сценарий заключался в том, что нужно быть первым не только в ходе гонки, но и на финише. Однако Большунов в субботу показал, что является способным спринтером... Проигрывать ему не очень обидно, но немного неприятно», — заявил Рёте.
В свою очередь, журналист Торгейр Бьёрн сделал акцент на тактике Большунова.
«В прошлом сезоне россияне очень много теряли из-за неправильной стратегии. Но поработали над этим. Теперь же Большунов делает всё что хочет», — заявил Бьёрн.
Журналисты издания Dagbladet и вовсе назвали Большунова одним из сильнейших представителей лыжного спорта в истории, восхитившись его работой на дистанции в масс-старте.
«Возникает один вопрос: Большунов — ещё один русский лыжный монстр?.. После двух гонок в Фалуне без сопротивления со стороны травмированного Клебо кажется, что он выигрывает Кубок мира. Это позитивный момент. Спорту нужна была смена лидера после норвежского доминирования в Кубке мира», — подвели итоги этапа в Dagbladet.
В то же время журналисты посетовали, что Большунов продолжает сотрудничество с Юрием Бородавко, в 2010 году получившим двухлетнюю дисквалификацию из-за причастности к допинговому скандалу. По их мнению, возвращение специалиста к работе отражает положение дел в ФЛГР.
«23-летний Большунов слишком молод, чтобы быть причастным к махинациям в Сочи шестилетней давности, но вокруг него в российском лыжном сообществе есть тесные связи между всеми причастными. Даже когда Александр впечатлил на предыдущей Олимпиаде, входя в группу молодых резервистов, заменивших отстранённых звёзд, его достижения остались в тени прошлых историй», — говорится в статье Dagbladet.
Столь убедительное преимущество в общем зачёте Большунову обеспечило отсутствие в Швеции Клебо, который в начале февраля сломал палец после неудачного удара по игровому автомату. Норвежец присоединится к своей команде на предстоящей многодневке «Ски Тур», однако сам он признал, что выбыл из борьбы за «Большой хрустальный глобус».
«Учитывая, что я не смогу выступить в Фалуне, можно поздравить Большунова с победой в Кубке мира. Но он должен знать, что в концовке сезона я вернусь сильным. В следующем сезоне тоже. Этот сезон 100% не был моим», — посетовал Клебо.
В ответ президент ФЛГР Елена Вяльбе назвала заявление норвежца психологической атакой и выразила надежду, что он в скором времени вернётся на лыжню.
«Ски Тур» пройдёт с 15 по 23 февраля в Швеции и Норвегии. В состав мужской сборной России, помимо Большунова, вошли Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко, Андрей Ларьков, Денис Спицов, Артём Мальцев, Иван Якимушкин и Евгений Белов, а в состав женской сборной — Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Диана Головань, Анна Нечаевская и Алия Иксанова.
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