Новый король лыж: Большунов выиграл многодневную гонку «Тур де Ски», Устюгов и Непряева стали вторыми

Лыжная многодневная гонка «Тур де Ски» завершилась триумфом российских спортсменов. Александр Большунов отпраздновал победу в общем зачёте, обойдя после заключительной гонки норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо. Сергей Устюгов занял второе место, в четвёртый раз поднявшись на пьедестал почёта. Наталья Непряева защитила титул вице-чемпионки «Тур де Ски», уступив только Терезе Йохауг из Норвегии.

Триумф Большунова и Устюгова

13-й розыгрыш «Тур де Ски» традиционно завершался гонкой с восхождением на гору Альпе Чермис — короткой по дистанции, но очень коварной по своей сути. Болельщики привыкли к тому, что в последний день проходит гонка преследования, в которой лыжники стартуют согласно общему зачёту и первый на финише автоматически становится чемпионом. В этот же раз организаторы решили провести гонку с общего старта.

Такой формат вызвал долю критики — определять победителя пришлось бы после дополнительного подсчёта времени, а сама трасса у итальянской горы не приспособлена для массовых гонок из-за своего узкого профиля. Но, с другой стороны, финальному этапу «Тур де Ски» давно требовалось повысить зрелищность, так как в последние годы он превратился в одиночные забеги лидеров общего зачёта, между которыми практически не было борьбы. Масс-старт оказался отличным решением, так как следить за изменениями в общем зачёте всё равно было несложно — титул оспаривали только три лыжника.

Ими были захвативший в последний момент лидерство норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо и два россиянина: Александр Большунов и Сергей Устюгов. Клебо в этой компании был явно лишним — он является лучшим в общем зачёте Кубка мира, но к восхождению в гору не подготовлен. Благодаря масс-старту шансы на победу у него ещё были бы, если бы кто-то из сборной помогал на протяжении всего подъёма и позволил дотерпеть до финиша.

Однако Клебо не получил такой возможности. Численное преимущество на дистанции было за российскими лыжниками, что ещё год назад казалось фантастикой. Половину десятикилометровой дистанции Клебо прошёл рядом с Устюговым и Большуновым, оставаясь виртуальным лидером общего зачёта, но после увеличения уклона ситуация стала меняться. Норвежец стал отставать, и спасти его никто не мог. Его напарникам Шюру Рёте и Симену Крюгеру оставалось бороться за самих себя. У них даже могла мелькнуть мысль о том, чтобы обойти Клебо в общем зачёте.

На последних километрах Рёте и Крюгер, сменяя друг друга, оторвались от общей группы, но не так далеко, чтобы угрожать российским лыжникам. Большунов и Устюгов в компании Дениса Спицова уступали не больше 20 секунд. Чем ближе был финиш, тем яснее становилось, что впервые в истории два первых места на «Тур де Ски» займут россияне. Устюгов не стал предпринимать каких-либо серьёзных усилий, чтобы обойти Большунова, и 23-летний спортсмен отпраздновал первую значимую победу в своей жизни, избавившись от статуса «вечно серебряного» лыжника.

«До последних метров боялся выходить вперёд, потому что гора очень сложная, ошибок не прощает. Но сегодня, по ходу, был мой день, ещё даже силы остались», — сказал после гонки Большунов в эфире Первого канала.

È BOLSHUNOV MR. TOUR DE SKI!



Al russo basta il terzo posto sul Cermis (vince Krueger), Ustiugov e Klaebo si arrendono❄️🏆#EurosportSCI#TourdeSkipic.twitter.com/aLkvhr6N7b — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 5, 2020

Если Большунов решит стартовать на следующих соревнованиях в Дрездене, то наденет жёлто-красную майку лидера Кубка мира в общем и дистанционном зачётах. В генеральной классификации он обогнал на 75 очков Клебо, который всё-таки удержал третье место на «Тур де Ски» вслед за Устюговым.

Второе подряд серебро Непряевой

У женщин перед финальным подъёмом на Альпе Чермис за победу в общем зачёте могли бороться пятеро лыжниц, но реальным претендентом была только Тереза Йохауг. Хотя во время нынешнего «Тур де Ски» она давала шанс соперницам в отдельных гонках и даже терпела небольшие поражения, в финальной гонке ей не могло быть равных.

Остальным девушкам оставалось бороться за второе место, и среди них была занимавшая третью строчку в общем зачёте Наталья Непряева. Ей противостояло трио норвежек: Астрид Якобсен, Ингвильд Эстберг и Хейди Венг.

Также Непряева хотела сохранить за собой вторую строчку в спринтерской классификации. Для этого ей необходимо было собрать бонусные секунды на двух отсечках при подъёме в гору. Хотя это и было довольно рискованно, ведь любое лишнее телодвижение в такой гонке могло закончиться печально, россиянка решила всё-таки побороться за лишние очки и уступила только словенке Анамарие Лампич, ставшей в итоге лучшим спринтером «Тур де Ски». Лампич тут же сбавила темп, а Непряевой ещё предстояло преодолеть в полную силу почти 7 км.

На вторую очковую отсечку от пелотона оторвались уже Йохауг и Венг. Лучшая лыжница планеты продолжила после этого бежать в своём темпе, а Венг решила, что с неё хватит, и вернулась в общую группу. К тому времени из числа преследовательниц выпала Якобсен. Для Непряевой это означало, что есть реальный шанс вновь занять второе место на «Тур де Ски».

Помешать россиянке могла только Эстберг, которой нужно было на финише заработать преимущество в девять секунд. Норвежка пыталась бежать в отдалении от Непряевой, но идеально свои силы не рассчитала. Непряева подобралась к Эстберг прямо перед финишем. Их разделили лишь три секунды, которых оказалось мало, чтобы обойти российскую лыжницу в общем зачёте. Утешением для Эстберг было то, что она стала бронзовым призёром восхождения в гору вслед за Йохауг и Венг.

Благодаря второму подряд финишу в призах на «Тур де Ски» Непряева поднялась на третье место в общем зачёте Кубка мира. Россиянка проигрывает лишь 63 балла Венг и может на следующих этапах побороться с ней. Йохауг же благодаря третьей победе в главной лыжной многодневке (и первой за четыре года) снова стала недосягаемой в генеральной классификации.