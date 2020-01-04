Медали на перспективу: Устюгов и Большунов выиграли серебро и бронзу в спринте на предпоследнем этапе «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в спринте классическим стилем на предпоследнем этапе «Тур де Ски», а его напарник по сборной Александр Большунов пришёл к финишу третьим. Победу одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, с которым россияне продолжают борьбу в общем зачёте многодневки. Наталья Непряева дошла до финала в женском спринте, но из-за падения заняла шестое место.

Двойной подиум Устюгова и Большунова

Круг претендентов на победу в мужском зачёте «Тур де Ски», с большой долей вероятности, принял окончательный вид уже после пяти из семи гонок. По итогам пятничного масс-старта классическим ходом Александр Большунов, Йоханнес Хёсфлот Клебо и Сергей Устюгов на минуту с лишним оторвались от Шюра Рёте и ещё дальше — от остальных лыжников. За пределами лидирующей в общем зачёте тройки не осталось универсалов, способных сражаться и в заключительном спринте, и в финальном подъёме на Альпе Чермис.

При этом нельзя назвать сильным горовосходителем и Клебо, который перед разборками в классическом спринте обошёл Устюгова на три секунды, а отставание от Большунова сократил до 18. Шанс норвежца на итоговую победу крылся в успешном выступлении в предпоследней гонке, которая могла бы принести ему необходимый задел на воскресенье — теоретически в спринте за счёт бонусов можно заработать минутный отрыв.

В этом сезоне состоялся всего один спринт классическим ходом, который Клебо как раз выиграл. Но и Большунов с Устюговым не были последними лицами на тех соревнованиях в финской Руке. Более молодой российский лыжник занял в финале четвёртое место, а более опытный после восьмой позиции в квалификации был дисквалифицирован за фальстарт.

С учётом того, что не все спринтеры добрались до концовки «Тур де Ски», перспективы у россиян были весьма заманчивые не только сохранить лидерство перед горным восхождением, но и даже выиграть медали.

В квалификации Большунов и Устюгов оправдали эти ожидания — оба оказались в первой пятёрке и вместе с Артёмом Мальцевым, Глебом Ретивых, Андреем Ларьковым и Денисом Спицовым вышли в плей-офф. И Большунов, и Устюгов совсем немного уступили чистым спринтерам Полу Голбергу и Федерико Пеллегрино, но при этом между россиянами и Клебо образовалась пропасть в шесть-семь секунд.

Плей-офф начался с неожиданного вылета Пеллегрино — один из немногих лыжников, которого Клебо опасается в спринте, проиграл и норвежцу, и Спицову. Их четвертьфинальный забег быстрым не был, и из числа лаки-лузеров итальянец исчез уже после следующей гонки, которую Большунов выиграл у Голберга. Устюгов тоже стал первым в своём забеге, оставив позади Рёте.

Полуфинал с участием Клебо, Голберга и Большунова едва не стал последней гонкой дня для россиянина — он сломал палку, а на финише уступил обоим норвежцам. Но напарника по сборной выручили Устюгов и Ретивых. Они выиграли следующий забег, проведя его чуточку медленнее, так что Большунов и Мальцев смогли по времени пробиться в финал. В нём предстояло сразиться двум норвежцам и четырём россиянам.

Попытка применить командную тактику против Клебо успеха не возымела. Норвежец всё равно оказался быстрее всех и одержал победу, выиграв четвёртый спринт за сезон из четырёх, в которых принимал участие. Но большого преимущества в общем зачёте «Тур де Ски» Клебо не получил — Устюгов и Большунов пришли к финишу сразу вслед за ним, не пустив на пьедестал почёта Голберга.

Ma come si batte uno così?



Klaebo fenomenale anche nella sprint di Val di Fiemme, gli avversari si inchinano ancora...🇳🇴❄️😮#EurosportSCI | #TourDeSkipic.twitter.com/FYwclctg8U — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 4, 2020

Клебо благодаря этой победе сможет на один день примерить жёлтую майку лидера «Тур де Ски» — норвежец заработал одну секунду преимущества над Большуновым и на 15 опережает Устюгова. Но при восхождении на Альпе Чермис, которое впервые будет проходить в формате масс-старта вместо преследования, этого запаса Клебо может не хватить. Россияне же вполне смогут вдвоём разыграть титул в главной лыжной многодневке.

Финальное падение Непряевой

У женщин перед субботним спринтом тоже складывалась приятная для российских болельщиков ситуация. Наталья Непряева сохраняла третье место в общем зачёте, уступая только явным фавориткам соревнований Терезе Йохауг и Ингвильд Эстберг из Норвегии.

Но при этом вице-чемпионку прошлогодней гонки преследовали сразу три сильных соперницы — Астрид Якобсен, Эбба Андерссон и Хейди Венг. Отрыв Непряевой от них исчислялся считанными секундами, которые вмиг могли растаять в предпоследней гонке «Тур де Ски». Россиянка хотя и любит классический спринт, но явно не могла считаться сильнее этого норвежско-шведского трио, а потому женские старты в субботу были даже чуть более интересными, чем мужские.

В квалификации Непряева показала высокий шестой результат, но удачную группу в гонках на выбывание он ей не принёс. В четвертьфинале россиянка столкнулась с Йохауг и с двумя первыми номерами квалификации Джессикой Диггинз из США и Лючией Скардони из Италии. Но Непряева смогла поддержать высокий темп своих соперниц и финишировать третьей в забеге, который оказался самым быстрым из пяти. Российская лыжница при этом обошла Йохауг, которая тоже прошла дальше как лаки-лузер. Из лидеров «Тур де Ски» борьбу завершила только упавшая Андерссон.

В полуфинале Непряева уже не встречалась с чистыми спринтерами, а дистанционщицы Венг и Эстберг сопротивлялись несильно — им важнее было сохранить силы на последний день соревнований, чем бороться за лишние бонусные секунды. При таком раскладе Непряева спокойно заняла второе место и шагнула в финал. Йохауг тоже вслед за подругами по сборной ушла отдыхать раньше времени, а Якобсен, Диггинз и Скардони продолжили бороться с российской лыжницей за медали.

В финале везение Непряевой закончилось. Она тяжело упала при смене лыжни и уже никого не смогла догнать, став в итоге только шестой. Этим смогла воспользоваться Якобсен, прибежавшая к финишу второй вслед за словенкой Анамарией Лампич.

В общем зачёте «Тур де Ски» Непряева осталась третьей с отставанием в 14 секунд от Йохауг и в 11 от Якобсен. Шансы на то, чтобы остаться в лидирующей тройке, у россиянки остаются, хотя при восхождении на Альпе Чермис фавориткой она не будет.