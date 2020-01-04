Медали на перспективу: Устюгов и Большунов выиграли серебро и бронзу в спринте на предпоследнем этапе «Тур де Ски»
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Двойной подиум Устюгова и Большунова
Круг претендентов на победу в мужском зачёте «Тур де Ски», с большой долей вероятности, принял окончательный вид уже после пяти из семи гонок. По итогам пятничного масс-старта классическим ходом Александр Большунов, Йоханнес Хёсфлот Клебо и Сергей Устюгов на минуту с лишним оторвались от Шюра Рёте и ещё дальше — от остальных лыжников. За пределами лидирующей в общем зачёте тройки не осталось универсалов, способных сражаться и в заключительном спринте, и в финальном подъёме на Альпе Чермис.
При этом нельзя назвать сильным горовосходителем и Клебо, который перед разборками в классическом спринте обошёл Устюгова на три секунды, а отставание от Большунова сократил до 18. Шанс норвежца на итоговую победу крылся в успешном выступлении в предпоследней гонке, которая могла бы принести ему необходимый задел на воскресенье — теоретически в спринте за счёт бонусов можно заработать минутный отрыв.
В этом сезоне состоялся всего один спринт классическим ходом, который Клебо как раз выиграл. Но и Большунов с Устюговым не были последними лицами на тех соревнованиях в финской Руке. Более молодой российский лыжник занял в финале четвёртое место, а более опытный после восьмой позиции в квалификации был дисквалифицирован за фальстарт.
С учётом того, что не все спринтеры добрались до концовки «Тур де Ски», перспективы у россиян были весьма заманчивые не только сохранить лидерство перед горным восхождением, но и даже выиграть медали.
В квалификации Большунов и Устюгов оправдали эти ожидания — оба оказались в первой пятёрке и вместе с Артёмом Мальцевым, Глебом Ретивых, Андреем Ларьковым и Денисом Спицовым вышли в плей-офф. И Большунов, и Устюгов совсем немного уступили чистым спринтерам Полу Голбергу и Федерико Пеллегрино, но при этом между россиянами и Клебо образовалась пропасть в шесть-семь секунд.
Плей-офф начался с неожиданного вылета Пеллегрино — один из немногих лыжников, которого Клебо опасается в спринте, проиграл и норвежцу, и Спицову. Их четвертьфинальный забег быстрым не был, и из числа лаки-лузеров итальянец исчез уже после следующей гонки, которую Большунов выиграл у Голберга. Устюгов тоже стал первым в своём забеге, оставив позади Рёте.
Полуфинал с участием Клебо, Голберга и Большунова едва не стал последней гонкой дня для россиянина — он сломал палку, а на финише уступил обоим норвежцам. Но напарника по сборной выручили Устюгов и Ретивых. Они выиграли следующий забег, проведя его чуточку медленнее, так что Большунов и Мальцев смогли по времени пробиться в финал. В нём предстояло сразиться двум норвежцам и четырём россиянам.
Попытка применить командную тактику против Клебо успеха не возымела. Норвежец всё равно оказался быстрее всех и одержал победу, выиграв четвёртый спринт за сезон из четырёх, в которых принимал участие. Но большого преимущества в общем зачёте «Тур де Ски» Клебо не получил — Устюгов и Большунов пришли к финишу сразу вслед за ним, не пустив на пьедестал почёта Голберга.
Ma come si batte uno così?— Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 4, 2020
Klaebo fenomenale anche nella sprint di Val di Fiemme, gli avversari si inchinano ancora...🇳🇴❄️😮#EurosportSCI | #TourDeSkipic.twitter.com/FYwclctg8U
Клебо благодаря этой победе сможет на один день примерить жёлтую майку лидера «Тур де Ски» — норвежец заработал одну секунду преимущества над Большуновым и на 15 опережает Устюгова. Но при восхождении на Альпе Чермис, которое впервые будет проходить в формате масс-старта вместо преследования, этого запаса Клебо может не хватить. Россияне же вполне смогут вдвоём разыграть титул в главной лыжной многодневке.
Финальное падение Непряевой
У женщин перед субботним спринтом тоже складывалась приятная для российских болельщиков ситуация. Наталья Непряева сохраняла третье место в общем зачёте, уступая только явным фавориткам соревнований Терезе Йохауг и Ингвильд Эстберг из Норвегии.
Но при этом вице-чемпионку прошлогодней гонки преследовали сразу три сильных соперницы — Астрид Якобсен, Эбба Андерссон и Хейди Венг. Отрыв Непряевой от них исчислялся считанными секундами, которые вмиг могли растаять в предпоследней гонке «Тур де Ски». Россиянка хотя и любит классический спринт, но явно не могла считаться сильнее этого норвежско-шведского трио, а потому женские старты в субботу были даже чуть более интересными, чем мужские.
В квалификации Непряева показала высокий шестой результат, но удачную группу в гонках на выбывание он ей не принёс. В четвертьфинале россиянка столкнулась с Йохауг и с двумя первыми номерами квалификации Джессикой Диггинз из США и Лючией Скардони из Италии. Но Непряева смогла поддержать высокий темп своих соперниц и финишировать третьей в забеге, который оказался самым быстрым из пяти. Российская лыжница при этом обошла Йохауг, которая тоже прошла дальше как лаки-лузер. Из лидеров «Тур де Ски» борьбу завершила только упавшая Андерссон.
В полуфинале Непряева уже не встречалась с чистыми спринтерами, а дистанционщицы Венг и Эстберг сопротивлялись несильно — им важнее было сохранить силы на последний день соревнований, чем бороться за лишние бонусные секунды. При таком раскладе Непряева спокойно заняла второе место и шагнула в финал. Йохауг тоже вслед за подругами по сборной ушла отдыхать раньше времени, а Якобсен, Диггинз и Скардони продолжили бороться с российской лыжницей за медали.
В финале везение Непряевой закончилось. Она тяжело упала при смене лыжни и уже никого не смогла догнать, став в итоге только шестой. Этим смогла воспользоваться Якобсен, прибежавшая к финишу второй вслед за словенкой Анамарией Лампич.
В общем зачёте «Тур де Ски» Непряева осталась третьей с отставанием в 14 секунд от Йохауг и в 11 от Якобсен. Шансы на то, чтобы остаться в лидирующей тройке, у россиянки остаются, хотя при восхождении на Альпе Чермис фавориткой она не будет.
- Норвежка Якобсен выиграла масс-старт «Тур де Ски» в Италии, Непряева — шестая
- Устюгов стал вторым в масс-старте на «Тур де Ски», Большунов — третий
- Клебо обошёл Устюгова в общем зачёте «Тур де Ски»
- Губерниев отреагировал на победу Клебо в масс-старте на этапе «Тур же Ски» в Италии
- Устюгов сравнил своё нынешнее состояние на «Тур де Ски» с прошлогодним