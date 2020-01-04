Устюгов сравнил своё нынешнее состояние на «Тур де Ски» с прошлогодним

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал своё выступление в масс-старте классическим стилем на 15 км в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянской долине Валь-ди-Фьемме.

«В масс-старте всё было идеально, лыжи были очень хороши. Чувствую себя гораздо свежее после этой гонки, чем в прошлом году в это же время. Старт был близок к идеальному, особенно учитывая то, что я смог занять второе место», — приводит слова Устюгова пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Устюгов занял второе место в масс-старте в Валь-ди-Фьемме и откатился на второе место в общем зачёте «Тур де Ски», пропустив в лидеры норвежца Йоханнеса Клебо.

Ранее Губерниев отреагировал на победу Клебо в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Италии.