Устюгов сравнил своё нынешнее состояние на «Тур де Ски» с прошлогодним
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«В масс-старте всё было идеально, лыжи были очень хороши. Чувствую себя гораздо свежее после этой гонки, чем в прошлом году в это же время. Старт был близок к идеальному, особенно учитывая то, что я смог занять второе место», — приводит слова Устюгова пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Устюгов занял второе место в масс-старте в Валь-ди-Фьемме и откатился на второе место в общем зачёте «Тур де Ски», пропустив в лидеры норвежца Йоханнеса Клебо.
Ранее Губерниев отреагировал на победу Клебо в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Италии.