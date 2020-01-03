Губерниев отреагировал на победу Клебо в масс-старте на этапе «Тур же Ски» в Италии

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо в масс-старте классическим стилем на 15 км в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Губерниев отреагировал на победу Клебо в масс-старте на этапе «Тур же Ски» в Италии
  • © MATHIAS BERGELD via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«С интересом посмотрел сегодня гонку «Тур де Ски», русская классика — уступить всю бонификацию, привезти Клебо к финишу и благополучно ему проиграть!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Клебо одержал победу в масс-старте, а россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов заняли второе и третье места, проиграв норвежцу 0,7 и 1,0 секунды соответственно.

Ранее сообщалось, что Клебо обошёл Устюгова в общем зачёте «Тур де Ски».

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