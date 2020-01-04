Большунов пошутил, что хочет налить Клебо водки перед последним масс-стартом на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов пошутил, что хочет налить водки своему главному сопернику — норвежцу Йоханнесу Хёсфлоту Клебо — перед заключительной гонкой на многодневке «Тур де Ски».

«Водка для Клебо была, он не пришёл, так что не открывали. Думаю, завтра налить ему перед стартом», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Россиянин также призвал журналистов помогать национальной команде на заключительном старте.

«Придумайте что-нибудь. Верёвки натягивайте после того, как я проеду», — пошутил Большунов.

Заключительной гонкой на «Тур де Ски» станет масс-старт свободным стилем. Соревнования пройдут 5 января.

Ранее Сергей Устюгов выразил мнение, что может опередить Клебо в решающей гонке на «Тур де Ски».