Большунов пошутил, что хочет налить Клебо водки перед последним масс-стартом на «Тур де Ски»
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«Водка для Клебо была, он не пришёл, так что не открывали. Думаю, завтра налить ему перед стартом», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».
Россиянин также призвал журналистов помогать национальной команде на заключительном старте.
«Придумайте что-нибудь. Верёвки натягивайте после того, как я проеду», — пошутил Большунов.
Заключительной гонкой на «Тур де Ски» станет масс-старт свободным стилем. Соревнования пройдут 5 января.
Ранее Сергей Устюгов выразил мнение, что может опередить Клебо в решающей гонке на «Тур де Ски».