Большунов одержал победу на «Тур де Ски»

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Российский лыжник Александр Большунов стал победителем многодневки «Тур де Ски».
Большунов одержал победу на «Тур де Ски»
  • РИА Новости

В гонке на 10 км Большунов финишировал третьим, уступив норвежцам Симену Крюгеру и Шюру Рёте, однако опередил своих прямых конкурентов Йоханнеса Клебо и Сергея Устюгова, став победителем многодневки.

Второе место в общем зачёте занял соотечественник Большунова Сергей Устюгов. Норвежец Йоханнес Клебо стал третьим.

Для Большунова это вторая победа в карьере на «Тур де Ски». Впервые россиянин победил в многодневке в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Йохауг выиграла гонку на 10 км и одержала победу на «Тур де Ски».

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