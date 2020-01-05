Большунов одержал победу на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем многодневки «Тур де Ски».

В гонке на 10 км Большунов финишировал третьим, уступив норвежцам Симену Крюгеру и Шюру Рёте, однако опередил своих прямых конкурентов Йоханнеса Клебо и Сергея Устюгова, став победителем многодневки.

Второе место в общем зачёте занял соотечественник Большунова Сергей Устюгов. Норвежец Йоханнес Клебо стал третьим.

Для Большунова это вторая победа в карьере на «Тур де Ски». Впервые россиянин победил в многодневке в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Йохауг выиграла гонку на 10 км и одержала победу на «Тур де Ски».