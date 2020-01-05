Большунов — о победе на «Тур де Ски»: даже силы остались

Российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями от победы в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».

«Ощущения выше некуда. Из последних метров я боялся выходить вперёд. Понимал, что будет сложно. Но, похоже, сегодня реально мой день. Даже силы остались, хотя в гору поднимался», — заявил Большунов в эфире Первого канала.

Россиянин во второй раз в карьере одержал победу на «Тур де Ски». Второе место занял его соотечественник Сергей Устюгов.

Ранее сообщалось, что впервые в истории россияне заняли первые два места на «Тур де Ски».