Клебо: можно поздравить Большунова с победой в общем зачёте Кубка мира

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо считает, что в текущем сезоне ему не удастся навязать борьбу лидеру общего зачёта Кубка мира россиянину Александру Большунову.

«Учитывая, что я не сумею выступить в Фалуне, можно поздравить Большунова с победой в общем зачёте Кубка мира. Но он должен помнить, что в концовке сезона я вернусь сильным. И в следующем сезоне тоже. А этот сезон 100% не был моим», — цитирует Клебо VG.

Клебо пропустит этап Кубка мира в Фалуне, который состоится 8—9 февраля, из-за перелома пальца. Лидер общего зачёта Александр Большунов опережает норвежца на 235 очков.

Ранее норвежский лыжник Клебо сообщил, что пропустит этап КМ в Фалуне из-за перелома пальца.