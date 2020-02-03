Норвежский лыжник Клебо сообщил, что пропустит этап КМ в Фалуне из-за перелома пальца

Трёхкратный олимпийский чемпион и трёхкратный победитель чемпионата мира по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо рассказал о переломе пальца, из-за которого он теперь пропустит Кубок мира в шведском Фалуне.

«К сожалению, я попал в аварию и сломал палец. Я не смогу стартовать в Фалуне в этот уикенд, но надеюсь быть готовым к «Ски Туру» — 2020», — написал Клебо в своём Instagram.

Этап в Фалуне пройдёт с 8 по 9 февраля. На данный момент норвежец отстаёт в общем зачёте от идущего на первом месте россиянина Александра Большунова на 235 очков.

Ранее Клебо выиграл спринт на этапе КМ в Оберстдорфе.