Норвежский лыжник Клебо сообщил, что пропустит этап КМ в Фалуне из-за перелома пальца

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Трёхкратный олимпийский чемпион и трёхкратный победитель чемпионата мира по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо рассказал о переломе пальца, из-за которого он теперь пропустит Кубок мира в шведском Фалуне.
Норвежский лыжник Клебо сообщил, что пропустит этап КМ в Фалуне из-за перелома пальца
  • © Lubos Pavlicek/CTK
  • globallookpress.com

«К сожалению, я попал в аварию и сломал палец. Я не смогу стартовать в Фалуне в этот уикенд, но надеюсь быть готовым к «Ски Туру» — 2020», — написал Клебо в своём Instagram.

Этап в Фалуне пройдёт с 8 по 9 февраля. На данный момент норвежец отстаёт в общем зачёте от идущего на первом месте россиянина Александра Большунова на 235 очков. 

Ранее Клебо выиграл спринт на этапе КМ в Оберстдорфе.

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