Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Фалуне

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Россиянин Александр Большунов занял первое место в гонке с общим стартом свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне.
Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Фалуне
  • РИА Новости

Большунов преодолел дистанцию за 33 минуты 10,3 секунды.

Второе место занял норвежец Шур Рёте, уступивший победителю 0,8 секунды. Тройку призёров замкнул ещё один представитель России — Иван Якимушкин, уступивший Большунову 9,7 секунды.

Андрей Мельниченко занял четвёртое место, Евгений Белов — 16-е, Артём Мальцев — 17-е, Сергей Устюгов —19-е, Денис Спицов — 21-е.

Ранее сообщалось, что Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе КМ в Фалуне.

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