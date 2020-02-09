Большунов установил рекорд по набранным очкам на КМ среди российских лыжников
- РИА Новости
Благодаря победе в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира в Фалуне Большунов набрал 1647 очков в общем зачёте, что является новым рекордом для российских лыжников. Предыдущее лучшее достижение также принадлежит Большунову.
Рекордсменом по количеству набранных очков за всю историю Кубка мира является норвежец Мартин Йонсруд Сундбю — 2634 очка в сезоне-2015/16.
Ранее сообщалось, что лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Фалуне.