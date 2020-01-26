Победная серия Большунова, золото Непряевой и лидерство Третьякова: как россияне выступают в зимних видах спорта

Александр Большунов одержал победу в лыжном скиатлоне и упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира. Наталья Непряева завоевала первое с прошлого сезона золото для российских лыжниц, выиграв состязания в спринте. Александр Третьяков показал лучший результат на этапе Кубка мира по скелетону и вырвался в лидеры в споре за «Большой хрустальный глобус». Российские саночники выиграли несколько медалей, в том числе одну золотую, на состязаниях в Сигулде. Об этих и других успехах россиян в зимних видах спорта — в материале RT.

Две победы на трассах чемпионата мира

На уходящих выходных у лыжников была возможность опробовать трассы чемпионата мира в Оберстдорфе, который состоится в 2021 году. Там состоялся этап Кубка мира, на котором разыгрывались медали в скиатлоне и спринте классическим ходом.

Александр Большунов вновь подтвердил свои самые серьёзные притязания на победу в общем зачёте. Забег на 15 км классикой и на 15 км коньком принёс российскому лыжнику третье подряд золото. В начале гонке он принял активное участие в погоне за финном Ийво Нисканеном, которая заставила всех участников включиться в борьбу с первых километров. Такого поворота событий не ожидал Йоханнес Хёсфлот Клебо, который последним до Большунова одерживал три победы подряд. Он сошёл с дистанции, решив поберечь энергию на спринт, и у россиянина появилась возможность ещё дальше оторваться от норвежца в Кубке мира.

Большунов чувствовал себя отлично на дистанции и не забывал собирать очки на промежуточных финишах. Сил ему хватало вплоть до финиша, до которого вместе добрались сразу 14 лыжников. В нужный момент россиянин ускорился и оставил за собой группу из четырёх норвежцев. Для Большунова эта победа стала 13-й за карьеру. Кроме него в первой десятке на финише также оказались Андрей Ларьков, Евгений Белов и Александр Бессмертных.

В спринте Клебо всё-таки взял своё. Дойдя до финала, он с первых же метров оторвался от соперников, что а таких коротких дистанциях случается довольно редко. В последней гонке конкуренцию ему мог бы составить Глеб Ретивых, но россиянин занял последнее место. Большунов старался заработать максимальное количество очков, но в полуфинале ему не хватило сил на финишный рывок, и по итогам дня он занял седьмое место. Этого оказалось достаточно, чтобы оторваться в общем зачёте Кубка мира от Клебо на 235 очков — Большунов ещё как минимум на две гонки останется лидером соревнований.

Этап в Оберстдорфе стал победным и для Натальи Непряевой. Она выиграла соревнования в спринте, завоевав первое для российских лыжниц золото с декабря 2018 года. Залогом успеха стало то, что спринтерская трасса состояла из затяжного подъёма, из-за чего чистым спринтерам было невозможно бороться с такой универсальной лыжницей, как Непряева. Она была лучшей и в квалификации, и в каждой гонке на выбывание, оставив позади себя лидера спринтерского Кубка мира Анамарию Лампич из Словении.

Эта победа позволила Непряевой совершить рывок на второе место в общем зачёте Кубка мира. Ещё по итогам скиатлона, в котором россиянка стала шестой, она немного сократила отставание от норвежки Хейди Венг. В спринте она выбыла по итогам полуфинала, и теперь Непряева вновь, как и год назад, уступает в борьбе за «Большой хрустальный глобус» только Терезе Йохауг.

Лидерство Третьякова на трассе и в зачёте

В немецком Кёнигзее прошли соревнования в рамках этапа Кубка мира по бобслею и скелетону. Российскому спортсмену Александру Третьякову удалось одержать на них свою третью победу за сезон и 17-ю за карьеру. После первой попытки олимпийский чемпион Сочи проигрывал победителю соревнований в Пхёнчхане Юн Сун Бину, который установил рекорд трассы. Но в итоге Третьяков обошёл корейского скелетониста на шесть соты секунды.

Этот успех был важен для Третьякова с точки зрения борьбы за «Большой хрустальный глобус». В общем зачёте россиянин вырвался на первое место, обойдя латвийца Мартинса Дукурса, который в Кёнигзее показал лишь седьмой результат.

The winning run at the BMW IBSF World Cup Men’s Skeleton in Königssee today! #BMWIBSF#KSEE20pic.twitter.com/SvjkzSZH6v — IBSF (@IBSFsliding) January 24, 2020

Елене Никитиной же защитить прошлогодний титул победительницы Кубка мира не удаётся. Она вернулась на пьедестал почёта и стала бронзовым призёром соревнований, но при этом уступила лидерам общего зачёта — Жаклин Лёллинг и Тине Херрман. Россиянка опустилась на четвёртое место по сумме набранных за сезон очков. Остаётся всего два этапа Кубка мира, чтобы как-то исправить ситуацию.

Двойной скачок саночников за серебром

Очередной этап Кубка мира по санному спорту состоялся в Сигулде, чья трасса считается одной из самых счастливых для российской сборной. Первой медаль на этих соревнованиях завоевала Татьяна Иванова. Она показывала восьмой результат после первой попытки, но смогла подняться в итоге на вторую строчку. Правда, при этом она уступила своей главной сопернице в общем зачёте Юлии Таубиц из Германии.

Также по теме Скоростное ограничение: почему в индивидуальных гонках на ЧМ по биатлону РФ может рассчитывать только на трёх человек В Поклюке в рамках этапа Кубка мира по биатлону состоялись индивидуальные гонки. Российским спортсменам завоевать медали не удалось. У...

Соревнования в мужских одиночных санях проходили на следующий день в крайне непростых условиях. Из-за этого многие фавориты оказались за пределами первой двадцатки после первой попытки. Но второй спуск расставил всех по своим местам, а лидеру Кубка мира Роману Репилову принёс неожиданное серебро, на которое он уже вряд ли надеялся после 22-го места.

Этап в Сигулде стал третьим и заключительным, на котором разыгрывались медали в спринте. Золото на этих соревнованиях выиграл Семён Павличенко — с прошлого сезона он не поднимался на высшую ступень пьедестала почёта. У женщин серебро и бронза достались Виктории Демченко и Татьяне Ивановой, а победительницей вновь стала Таубиц. Из-за этого Иванова опустилась в общем зачёте Кубка мира на вторую строчку. У мужчин лидерство остаётся за Репиловым, но из-за 12-го места в спринте он потерял много баллов относительно итальянца Кевина Фишналлера.

Долгожданный успех в могуле

Впервые с декабря 2017 года медаль в соревнованиях по могулу на Кубке мира выиграла российская спортсменка. Анастасия Смирнова стала бронзовым призёром этапа в канадском Мон-Тремблане. Успех 17-летней спортсменки был ожидаем — в прошлом году она была признана восходящей звездой лыжного фристайла благодаря четвёртому месту, занятому на чемпионате мира. В Канаде она уступила только выигравшей всё золото сезона Перрин Лаффон из Франции и опытной представительнице Казахстана Юлии Галышевой.

Личное и эстафетное золото Елистратова

В венгерском Дебрецене состоялся чемпионат Европы по шорт-треку. Сборная России в третий раз подряд на этих соревнованиях заняла третье место в медальном зачёте, уступив конькобежцам из Нидерландов и Венгрии.

Лучше всех в составе российской команды выступил Семён Елистратов, показывая от забега к забегу более впечатляющие результаты. После пятого места в гонке на 1500 метров он выиграл две бронзы на более коротких дистанциях. Далее Елистратов выступил в суперфинале на 3000 метров и завоевал золото, а заработанных в гонке очков хватило, чтобы ещё и занять третье место в многоборье. Напоследок он вместе с Даниилом Ейбогом, Денисом Айрапетяном и Павлом Ситниковым стал чемпионом Европы в эстафете.

Девушки выступали скромнее, но без медалей тоже не остались. Екатерина Ефременкова тоже отобралась в забег на 3000 метров и пришла к финишу второй вслед за итальянкой Арианной Фонтаной. Спустя полчаса ей покорилась бронза в эстафете, которую также выиграли Софья Просвирнова, Эмина Малагич и Екатерина Константинова.