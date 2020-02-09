Победная серия Большунова, золото Кулижникова и подиум Буровых: каких успехов добились россияне в зимних видах спорта

Короткая ссылка
Владимир Зайвый
Лыжник Александр Большунов выиграл золото и бронзу на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Конькобежец Павел Кулижников показал лучший результат в беге на 1000 метров на соревнованиях в канадском Калгари. Максим и Илья Буровы заняли первое и третье места в акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу. Сборная по шорт-треку собрала четыре серебряные медали на стартах в Дрездене. Об успехах россиян в зимних видах спорта на этих выходных — в материале RT.
Победная серия Большунова, золото Кулижникова и подиум Буровых: каких успехов добились россияне в зимних видах спорта
  • Reuters
  • © TT News Agency/Henrik Montgomery

Лыжные гонки

 

Лыжник Александр Большунов стал ещё ближе к исторической победе в общем зачёте Кубка мира. На этапе в шведском Фалуне ожидалось, что ему бросит вызов норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, однако тот сломал палец, когда решил проверить силу на игровом автомате с боксёрской грушей. В итоге он не приехал на соревнования в Швецию, а Большунов по максимуму воспользовался этим шансом, чтобы нарастить отрыв в классификации.

Для начала россиянин неплохо выступил в спринте классическим стилем. Он уверенно преодолел квалификацию и был неудержим в четвертьфинале, но в следующем раунде борьба с Федерико Пеллегрино за ничего не значащую первую строчку отняла слишком много сил. В финальной гонке Большунов не смог выдержать темпа Пола Голдберга и Эрика Вальнеса, став в итоге бронзовым призёром.

Зато в масс-старте, который из-за слишком тёплой погоды заменил «разделку», российский лыжник своего не упустил. Хотя он и упал в самом начале 15-километровой дистанции, времени он потерял не очень много и спокойно продолжил бежать в лидерской группе. Норвежские лыжники постоянно старались спровоцировать Большунова на резкие ускорения, и он шёл у них на поводу, но сам же из этого извлекал пользу — россиянин лишь собирал дополнительные очки на контрольных отсечках и не думал уставать.

На финише ему оставалось только расправиться с Шюром Рёте, и норвежец остался на втором месте. Большунов выиграл четвёртую подряд дистанционную гонку, а его медальная серия уже насчитывает девять стартов без перерыва за вычетом спринта.

Порадовали в масс-старте и другие российские лыжники. Иван Якимушкин выиграл вторую медаль за сезон, став бронзовым призёром. Он не пустил на пьедестал почёта Андрея Мельниченко и норвежца Ханса Христера Холунда, обыграв их в финишном спурте.

Наталья Непряева на третьем подряд этапе оказалась в призах. Две недели назад она уже выигрывала классический спринт и была фавориткой аналогичного старта в Фалуне. Россиянка знала, как ей нужно преодолевать подъём, чтобы оставить позади всех соперниц, и благодаря этому без проблем пробилась в финал. Но там конкурентки уже поняли, как нужно реагировать на ускорения Непряевой. Шведка Линн Сван сумела остаться на первом месте и по количеству побед, одержанных в возрасте до 21 года, сравнялась с Еленой Вяльбе и обогнала Терезу Йохауг. Непряева удержала серебро, выиграв буквально несколько сантиметров у ещё одной хозяйки соревнований Йонны Сундлинг.

Единственным стартом, в котором россияне не поднялись на пьедестал почёта, стала женская гонка с общего старта на 10 километров. Непряева держалась в общей группе всю дистанцию, но рано потеряла шансы выбраться из неё и финишировала шестой. Победу одержала Йохауг, но так легко, как обычно, норвежке не было — её до последних метров преследовала шведка Эбба Андерссон. Лидер Кубка мира всё-таки осталась на первом месте и, как и Большунов, была недосягаемой в общем зачёте Кубка мира.

Конькобежный спорт

За неделю до чемпионата мира на отдельных дистанциях конькобежцы провели этап Кубка мира в Калгари на одном из быстрейших треков планеты. Первый же старт в Канаде стал сверхуспешным для российских спортсменов. В мужском забеге на 500 метров Руслан Мурашов, Павел Кулижников и Виктор Муштаков заняли весь пьедестал почёта. Муштаков и Мурашов после этого этапа возглавили зачёт Кубка мира.

Несколько минут спустя ещё две медали выиграли девушки. Ольга Фаткулина благодаря личному рекорду в беге на 1000 метров подвинула со второго места на третье Екатерину Шихову. До результата победительницы Нао Кодайры из Японии россиянке не хватило 0,15 секунды. Ещё две россиянки, Дарья Качанова и Ангелина Голикова, вошли в первую восьмёрку, причём между ними расположилась победительница всех прошлых забегов на 1000 метров Бриттани Боу.

Денису Юскову в отсутствие почти всех сильных нидерландских конькобежцев удалось отпраздновать первую победу за сезон. Неожиданно сильное сопротивление россиянину оказал китаец Нин Чжунъянь — с личным рекордом он уступил Юскову всего 0,028 секунды. Завершился первый день женской гонкой на 3000 метров, где Наталья Воронина показала третий результат и выиграла вторую за сезон бронзу. Евгения Лаленкова в стайерском забеге стала четвёртой.

Медальная серия россиян продолжилась в субботу. Кодайра и Голикова оказались в одной паре на дистанции 500 метров и разыграли между собой золото и серебро. Россиянка побила национальный рекорд, но оказалась чуть медленнее японской конькобежки. Только им двоим удалось преодолеть барьер в 37 секунд.

В своей собственной лиге выступил и Кулижников в забеге на 1000 метров. Он побил рекорд трека, державшийся три года, и выиграл у ближайших преследователей больше половины секунды.

В последних двух стартах россияне остались без наград, хотя в женской «полуторке» все шансы продолжить серию были. Лаленкова, Шихова и Елизавета Казелина расположились на местах с четвёртого по шестое. На мужской дистанции 5000 метров довольно неожиданно ниже своих возможностей выступили Александр Румянцев и Данила Семериков — оба не попали даже в первую восьмёрку, хотя в последний раз вдвоём оказывались на пьедестале почёта.

Шорт-трек

Этап Кубка мира по шорт-треку в Дрездене принёс сборной России, за которую из-за травмы пока что не выступает Виктор Ан, россыпь серебряных медалей. Начало было положено в смешанной эстафете, где Екатерина Ефременкова, Семён Елистратов, Эмина Малагич и Павел Ситников в четвёртый раз подряд остались в шаге от победы. Но зато в ближайшее время в этой дисциплине россияне, скорее всего, выиграют в общем зачёте Кубка мира — на заключительном этапе в Додрехте будет достаточно занять шестое место.

Софье Просвирновой удалось показать лучший результат за сезон — она финишировала второй на дистанции 1500 метров, уступив только нидерландке Сюзанне Схюлтинг. Раньше российской спортсменке медали в этой дисциплине не давались и даже в финал она не пробивалась. Через несколько минут её успех повторил Елистратов, которому не хватило лишь 0,037 секунды для победы над южнокорейцем Пак Чжи Воном.

Серебро досталось российским шорт-трекистам и в мужской эстафете. Елистратов и Ситников в компании с Денисом Айрапетяном и Даниилом Ейбогом до последнего боролись с южнокорейцами, но всё-таки уступили на финише. Борьба между двумя командами шла не только за медали конкретного этапа, но и в общем зачёте эстафеты. По итогам стартов в Дрездене россияне остались на первом месте, но всё преимущество почти растаяло перед заключительным этапом.

Фристайл

 

После полуторамесячного перерыва Кубок мира по фристайлу в акробатике возобновился в американском Дир-Вэлли. Третий год подряд этот курорт становится счастливым для россиянина Максима Бурова. После прошлогодней победы на чемпионате мира он в пятый раз поднялся на первое место в рамках этапов Кубка мира.

Для победы в финале Буров исполнил невероятный по сложности прыжок с коэффициентом 5,000 — из соперников никто на подобное не решился. Чистое исполнение принесло 21-летнему спортсмену из Ярославля не только очередное золото, но и статус лидера Кубка мира — он обошёл китайца Ци Гуанпу на девять очков.

Вместе с победителем на пьедестал почёта поднялся его старший брат Илья. Впервые после завоевания бронзы на Олимпийских играх в Пхёнчхане он выиграл медаль Кубка мира. Буров-старший занял третье место, пропустив вперёд швейцарца Ноэ Рота. Впервые два брата вместе оказались в призовой тройке, и через неделю у них будет шанс повторить это уже у себя на родине — 15 февраля этап Кубка мира примет Москва.

Горнолыжный спорт

Горнолыжник Александр Хорошилов во второй раз за сезон попал в десятку лучших на этапе Кубка мира. Соревнования в слаломе в Шамони получились непредсказуемыми: в первой попытке не финишировал лидер общего зачёта Хенрик Кристофферсен, а во второй — его главный преследователь Алексис Пентюро. На протяжении всего дня было много сходов, и этим воспользовался российский спортсмен. Хотя на обеих трассах Хорошилов не вошёл в первую шестёрку по времени, в итоге он занял как раз шестое место. В слаломном зачёте Кубка мира он поднялся на десятое место.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить