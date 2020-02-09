Победная серия Большунова, золото Кулижникова и подиум Буровых: каких успехов добились россияне в зимних видах спорта

Лыжник Александр Большунов выиграл золото и бронзу на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Конькобежец Павел Кулижников показал лучший результат в беге на 1000 метров на соревнованиях в канадском Калгари. Максим и Илья Буровы заняли первое и третье места в акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу. Сборная по шорт-треку собрала четыре серебряные медали на стартах в Дрездене. Об успехах россиян в зимних видах спорта на этих выходных — в материале RT.

Лыжные гонки

Лыжник Александр Большунов стал ещё ближе к исторической победе в общем зачёте Кубка мира. На этапе в шведском Фалуне ожидалось, что ему бросит вызов норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, однако тот сломал палец, когда решил проверить силу на игровом автомате с боксёрской грушей. В итоге он не приехал на соревнования в Швецию, а Большунов по максимуму воспользовался этим шансом, чтобы нарастить отрыв в классификации.

Для начала россиянин неплохо выступил в спринте классическим стилем. Он уверенно преодолел квалификацию и был неудержим в четвертьфинале, но в следующем раунде борьба с Федерико Пеллегрино за ничего не значащую первую строчку отняла слишком много сил. В финальной гонке Большунов не смог выдержать темпа Пола Голдберга и Эрика Вальнеса, став в итоге бронзовым призёром.

Зато в масс-старте, который из-за слишком тёплой погоды заменил «разделку», российский лыжник своего не упустил. Хотя он и упал в самом начале 15-километровой дистанции, времени он потерял не очень много и спокойно продолжил бежать в лидерской группе. Норвежские лыжники постоянно старались спровоцировать Большунова на резкие ускорения, и он шёл у них на поводу, но сам же из этого извлекал пользу — россиянин лишь собирал дополнительные очки на контрольных отсечках и не думал уставать.

На финише ему оставалось только расправиться с Шюром Рёте, и норвежец остался на втором месте. Большунов выиграл четвёртую подряд дистанционную гонку, а его медальная серия уже насчитывает девять стартов без перерыва за вычетом спринта.

Порадовали в масс-старте и другие российские лыжники. Иван Якимушкин выиграл вторую медаль за сезон, став бронзовым призёром. Он не пустил на пьедестал почёта Андрея Мельниченко и норвежца Ханса Христера Холунда, обыграв их в финишном спурте.

Наталья Непряева на третьем подряд этапе оказалась в призах. Две недели назад она уже выигрывала классический спринт и была фавориткой аналогичного старта в Фалуне. Россиянка знала, как ей нужно преодолевать подъём, чтобы оставить позади всех соперниц, и благодаря этому без проблем пробилась в финал. Но там конкурентки уже поняли, как нужно реагировать на ускорения Непряевой. Шведка Линн Сван сумела остаться на первом месте и по количеству побед, одержанных в возрасте до 21 года, сравнялась с Еленой Вяльбе и обогнала Терезу Йохауг. Непряева удержала серебро, выиграв буквально несколько сантиметров у ещё одной хозяйки соревнований Йонны Сундлинг.

Единственным стартом, в котором россияне не поднялись на пьедестал почёта, стала женская гонка с общего старта на 10 километров. Непряева держалась в общей группе всю дистанцию, но рано потеряла шансы выбраться из неё и финишировала шестой. Победу одержала Йохауг, но так легко, как обычно, норвежке не было — её до последних метров преследовала шведка Эбба Андерссон. Лидер Кубка мира всё-таки осталась на первом месте и, как и Большунов, была недосягаемой в общем зачёте Кубка мира.

Конькобежный спорт

За неделю до чемпионата мира на отдельных дистанциях конькобежцы провели этап Кубка мира в Калгари на одном из быстрейших треков планеты. Первый же старт в Канаде стал сверхуспешным для российских спортсменов. В мужском забеге на 500 метров Руслан Мурашов, Павел Кулижников и Виктор Муштаков заняли весь пьедестал почёта. Муштаков и Мурашов после этого этапа возглавили зачёт Кубка мира.

💥 It's a 🇷🇺 1-2-3 in Men's 500m at the ISU World Cup #SpeedSkating at @theolympicoval in 🇨🇦 🔥💪



🥇 Ruslan Murashov

🥈 Pavel Kulizhnikov

🥉 Viktor Mushtakov



🔢 Live Results - https://t.co/oWEvOkqxoh

▶️ Live Stream - https://t.co/YZyNZOKsRSpic.twitter.com/mugxluPVhB — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) February 7, 2020

Несколько минут спустя ещё две медали выиграли девушки. Ольга Фаткулина благодаря личному рекорду в беге на 1000 метров подвинула со второго места на третье Екатерину Шихову. До результата победительницы Нао Кодайры из Японии россиянке не хватило 0,15 секунды. Ещё две россиянки, Дарья Качанова и Ангелина Голикова, вошли в первую восьмёрку, причём между ними расположилась победительница всех прошлых забегов на 1000 метров Бриттани Боу.

👏 .@Nao_kodaira 🇯🇵 takes 🥇 in Ladies' 1000m at the ISU World Cup #speedskating@theolympicoval. 🇷🇺 going strong with 5⃣ out of 6⃣ medals so far 🔥



🥈 Olga Fatkulina 🇷🇺

🥉 Yekaterina Shikhova 🇷🇺



🔢 Live Results - https://t.co/oWEvOkqxoh

▶️ Live Stream - https://t.co/YZyNZOKsRSpic.twitter.com/yxgBF6HHvV — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) February 7, 2020

Денису Юскову в отсутствие почти всех сильных нидерландских конькобежцев удалось отпраздновать первую победу за сезон. Неожиданно сильное сопротивление россиянину оказал китаец Нин Чжунъянь — с личным рекордом он уступил Юскову всего 0,028 секунды. Завершился первый день женской гонкой на 3000 метров, где Наталья Воронина показала третий результат и выиграла вторую за сезон бронзу. Евгения Лаленкова в стайерском забеге стала четвёртой.

🔥💪 It's another 🥇 for 🇷🇺 ... this time in the Men's 1500m, where Denis Yuskov pips 🇨🇳's Ning Zhongyan 🥈 by just 0.02secs at the World Cup



🥉 @jrmantia 🇺🇸



🔢 Live Results - https://t.co/oWEvOkqxoh

▶️ Live Stream - https://t.co/YZyNZOKsRS#SpeedSkatingpic.twitter.com/mRiYMPLm1P — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) February 7, 2020

Медальная серия россиян продолжилась в субботу. Кодайра и Голикова оказались в одной паре на дистанции 500 метров и разыграли между собой золото и серебро. Россиянка побила национальный рекорд, но оказалась чуть медленнее японской конькобежки. Только им двоим удалось преодолеть барьер в 37 секунд.

💥 🇯🇵's @Nao_kodaira picks up where she left off on Friday, taking 🥇 in Ladies' 500m on Day 2 of #speedskating World Cup @theolympicoval 💪👏♀️



🥈 Angelina Golikova 🇷🇺

🥉 Vanessa Herzog 🇦🇹



🔢 Live Results - https://t.co/oWEvOkqxoh

▶️ Live Stream - https://t.co/YZyNZOKsRSpic.twitter.com/jLbG19K5fe — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) February 8, 2020

В своей собственной лиге выступил и Кулижников в забеге на 1000 метров. Он побил рекорд трека, державшийся три года, и выиграл у ближайших преследователей больше половины секунды.

😮⏱️👏💥 🇷🇺's Pavel Kulizhnikov sets a track record 1:06.49 at the Olympic Oval Calgary to take 🥇 in Men's 1000m on Day 2 of the #speedskating World Cup in 🇨🇦.



🥈 Thomas Krol 🇳🇱

🥉 Kjeld Nuis 🇳🇱



🔢 Live Results - https://t.co/oWEvOkqxoh

▶️ Live Stream - https://t.co/YZyNZOKsRSpic.twitter.com/2SvqyC2njq — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) February 8, 2020

В последних двух стартах россияне остались без наград, хотя в женской «полуторке» все шансы продолжить серию были. Лаленкова, Шихова и Елизавета Казелина расположились на местах с четвёртого по шестое. На мужской дистанции 5000 метров довольно неожиданно ниже своих возможностей выступили Александр Румянцев и Данила Семериков — оба не попали даже в первую восьмёрку, хотя в последний раз вдвоём оказывались на пьедестале почёта.

Шорт-трек

Этап Кубка мира по шорт-треку в Дрездене принёс сборной России, за которую из-за травмы пока что не выступает Виктор Ан, россыпь серебряных медалей. Начало было положено в смешанной эстафете, где Екатерина Ефременкова, Семён Елистратов, Эмина Малагич и Павел Ситников в четвёртый раз подряд остались в шаге от победы. Но зато в ближайшее время в этой дисциплине россияне, скорее всего, выиграют в общем зачёте Кубка мира — на заключительном этапе в Додрехте будет достаточно занять шестое место.

Hurrah for Hungary! They snatch the 2000m Mixed Relay 👑 to round off today's #ShortTrack World Cup🏅races here in #Dresden 🇩🇪 🤩

🥇🇭🇺 2:38.715

🥈🇷🇺 2:38.789

🥉🇫🇷 2:39.869

Full results 👉 https://t.co/zkidbp6i7J#ShortTrackSkatingpic.twitter.com/ykavIufGfe — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) February 8, 2020

Софье Просвирновой удалось показать лучший результат за сезон — она финишировала второй на дистанции 1500 метров, уступив только нидерландке Сюзанне Схюлтинг. Раньше российской спортсменке медали в этой дисциплине не давались и даже в финал она не пробивалась. Через несколько минут её успех повторил Елистратов, которому не хватило лишь 0,037 секунды для победы над южнокорейцем Пак Чжи Воном.

How's this for bouncing back in style?! 👏 Suzanne Schulting 🇳🇱 returns to the top of the podium in the #ShortTrack Ladies' 1500m - the first🥇of the day in Dresden 🇩🇪

🥇SCHULTING 🇳🇱 2:24.845

🥈PROSVIRNOVA 🇷🇺 2:24.865

🥉HUOT MARCHAND 🇫🇷 2:25.045#ShortTrackSkatingpic.twitter.com/IAdejBjkRV — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) February 9, 2020

Серебро досталось российским шорт-трекистам и в мужской эстафете. Елистратов и Ситников в компании с Денисом Айрапетяном и Даниилом Ейбогом до последнего боролись с южнокорейцами, но всё-таки уступили на финише. Борьба между двумя командами шла не только за медали конкретного этапа, но и в общем зачёте эстафеты. По итогам стартов в Дрездене россияне остались на первом месте, но всё преимущество почти растаяло перед заключительным этапом.

🇰🇷 squeeze ANOTHER 🥇into their collection... winning the Men's 5000m Relay to round off a stunning World Cup in #Dresden 🇩🇪

🥇REPUBLIC OF KOREA 🇰🇷 6:57.341

🥈RUSSIA 🇷🇺 6:57.523

🥉NETHERLANDS 🇳🇱 6:57.650

Full results 👉 https://t.co/5SjWwfgVAU#ShortTrackSkatingpic.twitter.com/2cxVuX2igY — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) February 9, 2020

Фристайл

После полуторамесячного перерыва Кубок мира по фристайлу в акробатике возобновился в американском Дир-Вэлли. Третий год подряд этот курорт становится счастливым для россиянина Максима Бурова. После прошлогодней победы на чемпионате мира он в пятый раз поднялся на первое место в рамках этапов Кубка мира.

Для победы в финале Буров исполнил невероятный по сложности прыжок с коэффициентом 5,000 — из соперников никто на подобное не решился. Чистое исполнение принесло 21-летнему спортсмену из Ярославля не только очередное золото, но и статус лидера Кубка мира — он обошёл китайца Ци Гуанпу на девять очков.

Вместе с победителем на пьедестал почёта поднялся его старший брат Илья. Впервые после завоевания бронзы на Олимпийских играх в Пхёнчхане он выиграл медаль Кубка мира. Буров-старший занял третье место, пропустив вперёд швейцарца Ноэ Рота. Впервые два брата вместе оказались в призовой тройке, и через неделю у них будет шанс повторить это уже у себя на родине — 15 февраля этап Кубка мира примет Москва.

Горнолыжный спорт

Горнолыжник Александр Хорошилов во второй раз за сезон попал в десятку лучших на этапе Кубка мира. Соревнования в слаломе в Шамони получились непредсказуемыми: в первой попытке не финишировал лидер общего зачёта Хенрик Кристофферсен, а во второй — его главный преследователь Алексис Пентюро. На протяжении всего дня было много сходов, и этим воспользовался российский спортсмен. Хотя на обеих трассах Хорошилов не вошёл в первую шестёрку по времени, в итоге он занял как раз шестое место. В слаломном зачёте Кубка мира он поднялся на десятое место.