Медаль в лыжном хаф-пайпе, два серебра в санях и успехи юниоров: как россияне выступают в зимних видах спорта

Российская фристайлистка Валерия Демидова стала серебряной призёркой в соревнованиях по хаф-пайпу на этапе Кубка мира и приблизилась к исторической победе в общем зачёте. Саночница Татьяна Иванова захватила лидерство в своей дисциплине благодаря серебру на состязаниях в Оберхофе. Там же второе место занял Семён Павличенко. Отечественные биатлонисты одержали пять побед на чемпионате мира среди юниоров, выиграв медальный зачёт.

Серебро на пути к «Хрустальному глобусу»

Валерия Демидова продолжает блистать на соревнованиях по хаф-пайпу на этапах Кубка мира. 19-летняя спортсменка стала серебряной призёркой в американском Маммоте и выиграла уже третью медаль за сезон.

На неделе Демидова приняла участие в зимних Экстремальных играх в Аспене, где заняла вполне достойное седьмое место — само участие в этом сильнейшем турнире для любителей фристайла и сноуборда является достижением. Перебравшись в Маммот, россиянка начала выступление на этапе Кубка мира с курьёза — в квалификации она упала и потеряла лыжу. Но благодаря другим успешным попыткам всё-таки выбралась в финал.

Там Демидова провела два прекрасных спуска, за которые набрала 80 и 89 баллов. Ей не удалось обогнать канадку Кейси Шарп, которую судьи в первой попытке оценили на 90 очков, но и не позволила никому претендовать на своё серебро. Оставшись на второй строчке, россиянка упрочила лидерство в общем зачёте Кубка мира в дисциплине хаф-пайп. Если на заключительном этапе в Калгари Демидова займёт место не ниже пятого, то станет первой в истории российской спортсменкой, которая выиграет «Хрустальный глобус» в олимпийской дисциплине фристайла.

В Канаде же в эти дни проходил этап Кубка мира по могулу, на котором у российской сборной тоже был шанс выиграть медаль. 16-летняя Виктория Лазаренко впервые в своей недолгой пока ещё карьере вышла в финал соревнований. Из-за ошибок на прыжках подняться выше шестого места ей не удалось.

Двойное серебро саночников

На историческую победу по итогам сезона претендует также саночница Татьяна Иванова. На прошедшем в Оберхофе этапе Кубка мира она в восьмой раз поднялась на пьедестал почёта. 28-летняя россиянка заняла второе место, уступив всего 0,04 секунды немке Анне Беррайтер, которая впервые одержала победу.

Иванова при этом на две позиции обошла другую представительницу Германии Юлию Таубиц, с которой ведёт борьбу за первый для России «Большой хрустальный глобус» в женских одиночных санях. За два этапа до конца сезона она выигрывает у немки всего 12 очков — в санном спорте это очень зыбкое преимущество.

Кроме Ивановой, серебряным призёром в Оберхофе стал Семён Павличенко, повторивший свой лучший результат в этом сезоне в классических заездах. На второе место он поднялся с 23-го после первой же попытки. Российский саночник уступил только хозяину трассы Йоханнесу Людвигу. Лидер общего зачёта Роман Репилов занял восьмое место, но благодаря неудаче итальянца Доминика Фишналлера сумел ещё сильнее оторваться от него по сумме кубковых очков.

Через две недели у саночников состоится главный старт в сезоне — чемпионат мира в Сочи. Впервые такие соревнования пройдут на территории России.

Золото Сочи от Медведева

А в минувшие выходные Сочи принял другие значимые состязания — этап Кубка мира по горнолыжному спорту. Со времён Олимпийских игр 2014 года сильнейшие горнолыжники не приезжали на курорт «Роза Хутор», хотя ещё год назад подобная возможность у них была, однако из-за погоды все спуски были отменены.

В этот раз в соревновательную программу тоже пришлось вносить коррективы. Сильный снегопад вынудил организаторов отменить розыгрыш медалей в скоростном спуске. Но состязания в супергиганте прошли по плану. Их победителем стала итальянка Федерика Бриньоне, получившая медаль из рук бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. Лучшая из россиянок Юлия Плешкова остановилась в шаге от кубковых очков, заняв 31-е место.

Триумф нового поколения в биатлоне

Чемпионат мира по биатлону среди юниоров не определил лучшую команду из молодых спортсменов. Сборные России и Норвегии поделили первое место медального зачёта, показав абсолютно одинаковый результат — пять золотых, три серебряные и одну бронзовую награды.

Две победы в младшей возрастной категории одержала Анастасия Шевченко. Она без промахов выступила в спринте и гонке преследования, не позволив никому себя догнать в этих дисциплинах. Также она стала серебряной призёркой в эстафете вместе с Анастасией Халиуллиной, выигравшей золото в индивидуальной гонке.

Член взрослой сборной России Карим Халили в третий раз подряд помог партнёрам выиграть золото в эстафете. Сам он при этом стал серебряным призёром в пасьюте, стартовав с пятой позиции. Ещё одну победу одержал Алексей Ковалёв в соревновании по спринту среди юношей.

Медали молодых шорт-трекистов

В итальянском Бормио состоялся чемпионат мира по шорт-треку среди юниоров. Российские спортсмены показали свой лучший результат на этих состязаниях за последние шесть лет. В их копилке оказались три серебряные и две бронзовые медали.

Одним из главных действующих лиц в мужских забегах был Владимир Бальбеков. Он стал вторым на дистанции 500 метров, пришёл к финишу третьим на дистанции вдвое короче и вместе с партнёрами стал серебряным призёром в эстафете, уступив только побившим взрослый мировой рекорд южнокорейцам.

Ещё две медали выиграла Анна Матвеева. Она тоже стала бронзовой призёркой в забеге на 1000 метров и вместе с подругами по команде финишировала второй в эстафете. По количеству медалей российские спортсмены уступили только корейским шорт-трекистам.

More champions 🥇were crowned today at the junior #shorttrack world championships in Bormio 🇮🇹!



Here are the winners of the day 💥😍:



1000m: Sun Long 🇨🇳 & Gilli Kim 🇰🇷



3000m relay: Netherlands women 🇳🇱 & Korea men 🇰🇷#ShortTrackSkating#junior#worldspic.twitter.com/6JaR13QtLq — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) February 2, 2020

Без медалей в скелетоне

Этап Кубка мира по бобслею и скелетону на натуральной трассе в Санкт-Морице получился неудачным для российской сборной. Никому, даже скелетонистам, не удалось подняться на пьедестал почёта. Из-за этого Александр Третьяков уступил лидерство в общем зачёте латвийцу Мартинсу Дукурсу, а Елена Никитина вовсе выпала из первой тройки. На исправление ситуации у них остаётся всего один этап в Сигулде.

Зато локального успеха добились Алексей Стульнев и Илья Малых. Они заняли четвёртое место в состязаниях двоек. В этой дисциплине бобслея россияне так высоко не поднимались с ноября 2017 года, когда рядом с подиумом оказался экипаж Александра Касьянова.