Россия будет претендовать на проведение этапа КМ по горнолыжному спорту в следующем сезоне

Президент Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) Леонид Мельников заявил, что Россия намерена претендовать на проведение этапов Кубка мира в сезоне-2020/21.

«Сюрпризы, которые преподносит погода, ни в коем случае не влияют на то, кто получит в следующем сезоне право проводить этапы Кубка мира. Горы — это переменчивая погода, снег, дождь, ветер. Всё предвидеть невозможно. Конечно, мы рассматриваем возможность проведения международных стартов и в следующем сезоне», — приводит слова Мельникова ТАСС.

Он отметил, что предстоящие выборы нового главы Международной федерации лыжного спорта повлекут за собой определённые изменения в развитии лыжных видов спорта.

«Мы сейчас общаемся с директорами Кубка мира и Кубка Европы, говорим им о своём желании и в дальнейшем проводить в нашей стране международные соревнования, причём не только скоростной спуск, но и технические виды и у женщин, и у мужчин. Обсуждение предварительное идёт о том, чтобы у нас этап Кубка мира проходил и впредь», — добавил глава РФГС.

Второй год подряд Сочи принимает этап Кубка мира. В обоих случаях в проведение соревнований вмешались погодные условия.

Ранее сообщалось, что FIS довольна организацией этапа КМ по горнолыжному спорту в Сочи.