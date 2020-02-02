FIS довольна организацией этапа КМ по горнолыжному спорту в Сочи
- РИА Новости
По словам президента Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) Леонида Мельникова, которые передаёт ТАСС, у представителей FIS не возникло претензий по организации соревнований, которые удалось провести в непростых погодных условиях.
Он отметил, что пришлось провести большой объём работы, чтобы подготовить трассу к проведению соревнований.
По ходу этапа был отменён ряд тренировок, а также соревнования по скоростному спуску, но при этом удалось провести супергигантский слалом.
Этап в Сочи прошёл 1 и 2 февраля.
Ранее сообщалось, что FIS отменила этап КМ по горнолыжному спорту в Китае из-за коронавируса.