FIS довольна организацией этапа КМ по горнолыжному спорту в Сочи

Международная федерация лыжного спорта (FIS) довольна уровнем организации этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи, прошедшего в непростых погодных условиях.

По словам президента Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) Леонида Мельникова, которые передаёт ТАСС, у представителей FIS не возникло претензий по организации соревнований, которые удалось провести в непростых погодных условиях.

Он отметил, что пришлось провести большой объём работы, чтобы подготовить трассу к проведению соревнований.

По ходу этапа был отменён ряд тренировок, а также соревнования по скоростному спуску, но при этом удалось провести супергигантский слалом.

Этап в Сочи прошёл 1 и 2 февраля.

Ранее сообщалось, что FIS отменила этап КМ по горнолыжному спорту в Китае из-за коронавируса.