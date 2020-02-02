Драчёв назвал великолепным результат сборной России на ЮЧМ по биатлону
- РИА Новости
«Все отработали очень хорошо, команда была на хорошем подъёме, есть с кем работать. Бывали годы, когда нам удавалось выиграть больше наград, но на сегодняшний день это великолепный результат», — приводит слова Драчёва ТАСС.
В общей сложности россияне завоевали девять медалей — пять золотых, три серебряные и одну бронзовую, тем самым разделив со сборной Норвегии победу в медальном зачёте соревнований.
Ранее сообщалось, что Анастасия Шевченко завоевала золото в пасьюте на юниорском ЧМ по биатлону.