Драчёв назвал великолепным результат сборной России на ЮЧМ по биатлону

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подвёл итоги выступления национальной команды на юниорском и юношеском чемпионатах мира в швейцарском Ленцерхайде.
Драчёв назвал великолепным результат сборной России на ЮЧМ по биатлону
  • РИА Новости

«Все отработали очень хорошо, команда была на хорошем подъёме, есть с кем работать. Бывали годы, когда нам удавалось выиграть больше наград, но на сегодняшний день это великолепный результат», — приводит слова Драчёва ТАСС.

В общей сложности россияне завоевали девять медалей — пять золотых, три серебряные и одну бронзовую, тем самым разделив со сборной Норвегии победу в медальном зачёте соревнований.

Ранее сообщалось, что Анастасия Шевченко завоевала золото в пасьюте на юниорском ЧМ по биатлону.

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