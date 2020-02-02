Иванова, Павличенко и Репилов войдут в состав сборной России на ЧМ по санному спорту в Сочи

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Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов огласил предварительный состав национальной команды на домашний чемпионат мира в Сочи.
Иванова, Павличенко и Репилов войдут в состав сборной России на ЧМ по санному спорту в Сочи
  • РИА Новости

По словам Чудинова, которые передаёт ТАСС, список спортсменов ещё предстоит официально утвердить на тренерском совете, однако уже известно, что в него попадут Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Роман Репилов, Семён Павличенко, Максим Аравин, а также три экипажа — Александр Денисьев и Владислав Антонов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов.

Он отметил, что на оставшиеся места в женской и мужской командах во время тренировочной недели в Сочи будут претендовать Екатерина Батурина и Олеся Михайленко, Александр Горбацевич и Степан Фёдоров.

Чемпионат мира в Сочи пройдёт с 14 по 16 февраля.

Ранее сообщалось, что Татьяна Иванова завоевала серебро на этапе КМ в Оберхофе.

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