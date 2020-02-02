Фристайлистка Демидова завоевала серебро в хафпайпе на этапе КМ в США

Россиянка Валерия Демидова заняла второе место в хафпайпе на этапе Кубка мира по фристайлу в американском Маммот Маунтин.

AFP

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Российская спортсменка набрала 89,00 балла. Победу одержала канадка Кэсси Шарп (90,00). Тройку лучших замкнула её соотечественница Рэйчел Каркер (88,00). Ранее российские фристайлисты выиграли золото в командных соревнованиях на этапе КМ в Китае.