Российские фристайлисты выиграли золото в командных соревнованиях на этапе КМ в Китае

Сборная России заняла первое место в командных соревнованиях в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Китае.

© Александр Кряжев

РИА Новости

Российская команда в составе Любови Никитиной, Павла Кротова и Максима Бурова по итогам своих выступлений набрала 316,66 балла. Второе и третье место заняли сборные Китая. Ранее сообщалось, что Буров завоевал серебро на этапе КМ в Китае.