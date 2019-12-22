Российские фристайлисты выиграли золото в командных соревнованиях на этапе КМ в Китае
Сборная России заняла первое место в командных соревнованиях в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Китае.
- © Александр Кряжев
- РИА Новости
Российская команда в составе Любови Никитиной, Павла Кротова и Максима Бурова по итогам своих выступлений набрала 316,66 балла.
Второе и третье место заняли сборные Китая.
Ранее сообщалось, что Буров завоевал серебро на этапе КМ в Китае.
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