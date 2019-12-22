Фристайлист Буров завоевал серебро на этапе КМ в Китае
- Reuters
Действующий чемпион мира по итогам своих выступлений набрал 126,70 балла.
Победу одержал представитель Китая Ци Гуанпу (128,05 балла). Тройку призёров с результатом 123,90 балла замкнул его соотечественник Цзя Цзунъян.
Россияне Павел Кротов и Илья Буров заняли пятое и шестое места.
У женщин в соревнованиях лучшей из россиянок стала Любовь Никитина, занявшая шестое место с результатом 88,47 балла. София Алексеева — 15-я.
Победила китаянка Сюй Мэнтао — 110,77 балла. Второй стала Александра Романовская из Белоруссии. Тройку замкнула представительница Китая Кун Фаньюй.
Ранее сообщалось, что Валерия Демидова стала первой россиянкой, победившей в хафпайпе на этапах КМ по фристайлу.