Фристайлист Буров завоевал серебро на этапе КМ в Китае

Россиянин Максим Буров занял второе место в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Китае.

Действующий чемпион мира по итогам своих выступлений набрал 126,70 балла.

Победу одержал представитель Китая Ци Гуанпу (128,05 балла). Тройку призёров с результатом 123,90 балла замкнул его соотечественник Цзя Цзунъян.

Россияне Павел Кротов и Илья Буров заняли пятое и шестое места.

У женщин в соревнованиях лучшей из россиянок стала Любовь Никитина, занявшая шестое место с результатом 88,47 балла. София Алексеева — 15-я.

Победила китаянка Сюй Мэнтао — 110,77 балла. Второй стала Александра Романовская из Белоруссии. Тройку замкнула представительница Китая Кун Фаньюй.

Ранее сообщалось, что Валерия Демидова стала первой россиянкой, победившей в хафпайпе на этапах КМ по фристайлу.