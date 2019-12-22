Фристайлист Буров завоевал серебро на этапе КМ в Китае

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Россиянин Максим Буров занял второе место в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Китае.
Фристайлист Буров завоевал серебро на этапе КМ в Китае
  • Reuters

Действующий чемпион мира по итогам своих выступлений набрал 126,70 балла.

Победу одержал представитель Китая Ци Гуанпу (128,05 балла). Тройку призёров с результатом 123,90 балла замкнул его соотечественник Цзя Цзунъян.

Россияне Павел Кротов и Илья Буров заняли пятое и шестое места.

У женщин в соревнованиях лучшей из россиянок стала Любовь Никитина, занявшая шестое место с результатом 88,47 балла. София Алексеева — 15-я.

Победила китаянка Сюй Мэнтао — 110,77 балла. Второй стала Александра Романовская из Белоруссии. Тройку замкнула представительница Китая Кун Фаньюй.

Ранее сообщалось, что Валерия Демидова стала первой россиянкой, победившей в хафпайпе на этапах КМ по фристайлу.

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