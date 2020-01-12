Дубль скелетонистов, победа саночников, «урожай» золота в коньках: россияне триумфально выступили в зимних видах спорта

Скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина одержали победы на этапе Кубка мира в Ла-Плани, побив рекорды трассы. Российские саночники заняли первое место в командной эстафете на соревнованиях в Альтенберге. Сноубордист Андрей Соболев принёс сборной России первое золото в сезоне. Конькобежец Павел Кулижников стал трёхкратным чемпионом Европы, а Ольга Фаткулина выиграла два золота. RT рассказывает, каких успехов добились россияне в зимних видах спорта за прошедшие выходные.

Скелетон

Самым успешным видом спорта недели для россиян был скелетон. Так же как месяц назад в Лейк-Плэсиде, Александр Третьяков и Елена Никитина одновременно стали победителями соревнований на трассе во французской Ла-Плани, куда семь лет не приезжали бобслеисты и скелетонисты.

Третьяков уже в первой попытке побил на полсекунды рекорд трека, принадлежавший латвийцу Мартинсу Дукурсу, который на этих же соревнованиях стал серебряным призёром. Несмотря на то, что Дукурс в этом сезоне не побеждал, а Третьяков завоевал уже два золота, россиянин пока уступает латвийцу в общем зачёте соревнований. Третье место поделили китаец Гэн Вэньцян и кореец Юн Сун Бин — они показали абсолютно одинаковое время в обеих попытках.

Никитина тоже побила рекорд французской трассы, который держался целых 20 лет. Россиянка во второй попытке была на полторы секунды быстрее, чем давным-давно британка Алекс Кумбер, удерживавшая старейший в скелетоне рекорд. Вслед за Никитиной на пьедестале почёта расположились австрийка Янин Флок и немка Жаклин Лёлинг, которые в общем зачёте держатся выше действующей победительницы Кубка мира.

Санный спорт

Несколько медалей также выиграли саночники на этапе Кубка мира в Альтенберге. Первыми на пьедестал почёта поднялась двойка Александра Денисьева и Владислава Антонова. После стартовой попытки они были лишь десятыми, но второй спуск у них получился самым быстрым среди всех участников. Благодаря этому россияне стали бронзовыми призёрами.

Татьяна Иванова продолжает борьбу с единственной сильной немецкой саночницей Юлией Таубиц. В этот раз победу одержала хозяйка трассы, а российская спортсменка стала второй сразу вслед за ней. В общем зачёте Кубка мира Иванова сохранила лидерство, но оно сократилось всего лишь до двух очков. Другие девушки тоже выступили неплохо в Альтенберге — Екатерина Катникова показала четвёртый результат, а Виктория Демченко шестой.

Едва не лишился первого места в мужской классификации Роман Репилов. Он показал только десятый результат из-за провала в первой попытке. Но всё ещё хуже было у его главного соперника Йонаса Мюллера, вовсе занявшего 32-е место, так что лидерство Репилова в споре за «Большой хрустальный глобус» осталось неоспоримым.

В командной эстафете вместе с Ивановой, Денисьевым и Антоновым выступил занявший пятое место в мужских одиночных санях Семён Павличенко. Совместными усилиями они преподнесли главную сенсацию этапа Кубка мира — одержали победу над немецкой сборной и завоевали золото. Две лучшие команды в санном спорте разделили лишь 0,013 секунды.

Сноуборд

Российским сноубордистам покорилось первое золото текущего сезона. Его обладателем стал Андрей Соболев, выигравший соревнования по параллельному гигантскому слалому в швейцарском Скуоле. Для него местный курорт можно назвать счастливым — год назад Соболев уже одерживал победу, опередив всех и в квалификации, и в плей-офф. В этот раз он полностью повторил свой успех, ни разу не придя к финишу позади кого-либо. Кроме Соболева квалификацию преодолел только Дмитрий Карлагачев, но ему уже в первом круге пришлось уступить более сильному соотечественнику.

Enjoy men’s big final from the FIS Snowboard Alpine World Cup event in Scuol with Andrey Sobolev 🇷🇺 reaching for his first victory of the season after some extremely exciting head-to-head battle against Benjamin Karl 🇦🇹 #fissnowboardpic.twitter.com/nTrfwsCsHA — fissnowboard (@fissnowboard) January 11, 2020

У девушек представительство России в турнирной сетке было более обширным, и следствием этого то, что впервые за десять лет на пьедестал почёта поднялись сразу две спортсменки. Главную сенсацию преподнесла 16-летняя София Надыршина — на своём пятом этапе Кубка мира она неожиданно дошла до финала. Она вполне могла бы одержать победу, если бы до заезда за золото не дошла лучшая сноубордистка этого сезона Рамона Терезия Хофмайстер, которая в итоге выиграла третий старт подряд. Бронзу завоевала Милена Быкова, которая год назад была на первом месте.

Women’s big final run from today’s competition in Scuol with Ramona Hofmeister 🇩🇪 going for PGS hat-trick against the World Cup rookie Sofia Nadyrshina 🇷🇺 #fissnowboardpic.twitter.com/UNE1KfqsaG — fissnowboard (@fissnowboard) January 11, 2020

Конькобежный спорт

В голландском Херенвене состоялся чемпионат Европы по конькобежному спорту. Российские спортсмены поделили с хозяевами практически всё золото и выиграли медали во всех дисциплинах, кроме женского масс-старта.

Героем соревнований стал Павел Кулижников. Оправившись ото всех травм, он завоевал три золота в забегах на 500 и 1000 метров, а также в командном спринте вместе с Русланом Мурашовым и Виктором Муштаковым. При этом российский спортсмен показывал феноменальные результаты — на самой длинной своей дистанции он побил мировой рекорд для равнинных катков, показав время 1:07,09.

Russia win a second 🥇 on Day 2 at #EuroSpeed 2020, Pavel Kulizhnikov 🇷🇺 setting a new championship record of 34.38 seconds in the men's 500m in Heerenveen ⛸️👏👏👏 #SpeedSkatingpic.twitter.com/x4W7d33vDf — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) January 11, 2020

В стайерских дисциплинах россияне так не преуспели. Денис Юсков тоже выиграл три медали, но ни одна из них не была золотой — только два серебра в командном пасьюте и забеге на 1500 метров, а также неожиданная для него самого бронза пятикилометрового забега. Данила Семериков довольствовался бронзой в масс-старте и выигранным вместе с Юсковым и Александром Румянцевым серебряной медалью гонки преследования.

Два золота завоевала Ольга Фаткулина. Сначала она вместе с Ангелиной Голиковой и Дарьей Качановой показала лучшие секунды для катков на уровне моря в командном спринте, а затем одержала победу на 500-метровке. В других дисциплинах российским девушкам паталогически не везло — они постоянно уступали голландкам в споре за золото. Качанова стала серебряным призёром на дистанции 1000 метров, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина дважды были вторыми в командной гонке преследования и в личных дисциплинах. Екатерина Шихова увезла из Херенвена две бронзы, выигранные в забегах на 1000 и 1500 метров.

Olga Fatkulina 🇷🇺 wins the first 🥇 of Day 2 of #EuroSpeed, edging defending champion Vanessa Herzog 🇦🇹 into 🥈 in the 500m. ⛸️#SpeedSkatingpic.twitter.com/ZZcTQiRgOA — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) January 11, 2020

Лыжные гонки

После «Тур де Ски» лыжников-дистанционщиков ждал небольшой отдых — следующий этап Кубка мира в Дрездене был спринтерским, и на него съехались в основном любители бегать на короткие дистанции. При этом соревнования пропускал лучший спринтер планеты Йоханнес Хёсфлот Клебо, так что Александр Большунов сохранил до следующих стартов жёлтую майку лидера Кубка мира.

В отсутствие норвежца россиянам не удалось сразиться за медали в личном спринте. Глеб Ретивых добрался до полуфинала, но оказался в более медленном забеге. Заняв третье место, он не смог пройти дальше как лаки-лузер и в итоге стал только лучшим среди тех, кто не прошёл в финал. Победу одержал француз Люка Шанава, который также пользовался тем, что Клебо не приехал на этап Кубка мира в Планице.

Зато в командных соревнованиях россияне поднялись на пьедестал почёта. Финал, до которого добрался Ретивых с Андреем Красновым, проходил в новом формате — каждый спортсмен выходил на дистанцию шесть раз вместо привычных трёх. К последней смене эстафеты Ретивых оказался в конце лидирующей пятёрки, так что ввязаться в спор за золото с французами и шведами не смог, но бронзу за счёт быстрейшего последнего круга завоевал.

Девушки из сборной России от розыгрыша медалей были далеко. В Дрезден поехали в основном молодые спортсменки, для которых выход в решающую стадию соревнований уже был событием. Христина Мацокина заняла 19-е место в личных соревнованиях, а в командных вместе с Ниной Дуботолкиной стала шестой.

Юношеская Олимпиада

9 января в швейцарской Лозанне стартовали третьи юношеские зимние Олимпийские игры. По итогам трёх дней российские спортсмены поднялись на второе место в медальном зачёте и по завоёванным наградам, и по количеству золота.

В субботу победный дубль совершили биатлонисты. Первой на высшую ступень пьедестала почёта поднялась Алёна Мохова, выигравшая индивидуальную гонку. Несмотря на два промаха, уроженка Красноярского края была одной из быстрейших среди всех участниц и на целую минуту обошла серебряного призёра Жанн Ришар из Франции. Спустя некоторое время успех Моховой повторил Олег Домичек. Он тоже не был абсолютно точным, но ему хватило скорости для завоевания золота.

На следующий день медали стали выигрывать фигуристы. В парном катании победу одержали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Пока они так и не научились выполнять тройные прыжки, но судьям очень понравились их другие парные элементы — в произвольной программе за тройную подкрутку четверного уровня пара получила только пятёрки. В сумме Панфилова и Рылов набрали высокие для юниоров 199,21 балла. Серебряными призёрами стали Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, которые техническую базу имели более высокую, но они уступили по итогам двух прокатов почти 24 балла.

В мужском катании у Андрея Мозалёва и Даниила Самсонова был шанс тоже занять два первых места — именно такой результат они показывали после короткой программы. Но им обоим не удалось избежать падений и недокрутов в произвольной, чтобы закрепиться на своих местах. Они оба уступили японцу Юме Кагияме, который с двумя хорошими четверными тулупами отпраздновал победу.