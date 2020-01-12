Российские саночники завоевали золото в эстафете на этапе КМ в Германии

Сборная России заняла первое место в эстафете на этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Альтенберге.

© Martin Schutt/dpa

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Российская команда в составе Татьяны Ивановой, Семёна Павличенко и Александра Денисьева с Владиславом Антоновым по сумме заездов показала результат в 2 минуты 22,517 секунды. Второе место заняли представители Германии, уступившие россиянам 0,013 секунды. Тройку призёров с отставанием в 0,103 секунды замкнули итальянцы. Ранее сообщалось, что Иванова завоевала серебро на этапе КМ в Германии.