Российские саночники завоевали золото в эстафете на этапе КМ в Германии
- © Martin Schutt/dpa
- globallookpress.com
Российская команда в составе Татьяны Ивановой, Семёна Павличенко и Александра Денисьева с Владиславом Антоновым по сумме заездов показала результат в 2 минуты 22,517 секунды.
Второе место заняли представители Германии, уступившие россиянам 0,013 секунды. Тройку призёров с отставанием в 0,103 секунды замкнули итальянцы.
Ранее сообщалось, что Иванова завоевала серебро на этапе КМ в Германии.