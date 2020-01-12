Cаночница Иванова завоевала серебро на этапе КМ в Германии

Россиянка Татьяна Иванова заняла второе место на этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Альтенберге.

© Matthias Rietschel/dpa

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По сумме двух попыток российская спортсменка показала результат 1 минута 44,436 секунды. Победу одержала немка Юлия Таубиц. Тройку призёров замкнула итальянка Андреа Вёттер. Россиянки Екатерина Катникова, Виктория Демченко и Олеся Михайленко заняли четвёртое, шестое и 16-е места соответственно. Ранее сообщалось, что Александр Денисьев и Владислав Антонов завоевали бронзу на этапе КМ в Германии.