Cаночница Иванова завоевала серебро на этапе КМ в Германии
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По сумме двух попыток российская спортсменка показала результат 1 минута 44,436 секунды.
Победу одержала немка Юлия Таубиц. Тройку призёров замкнула итальянка Андреа Вёттер.
Россиянки Екатерина Катникова, Виктория Демченко и Олеся Михайленко заняли четвёртое, шестое и 16-е места соответственно.
Ранее сообщалось, что Александр Денисьев и Владислав Антонов завоевали бронзу на этапе КМ в Германии.