Cаночница Иванова завоевала серебро на этапе КМ в Германии

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Россиянка Татьяна Иванова заняла второе место на этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Альтенберге.
Cаночница Иванова завоевала серебро на этапе КМ в Германии
  • © Matthias Rietschel/dpa
  • globallookpress.com

По сумме двух попыток российская спортсменка показала результат 1 минута 44,436 секунды.

Победу одержала немка Юлия Таубиц. Тройку призёров замкнула итальянка Андреа Вёттер.

Россиянки Екатерина Катникова, Виктория Демченко и Олеся Михайленко заняли четвёртое, шестое и 16-е места соответственно.

Ранее сообщалось, что Александр Денисьев и Владислав Антонов завоевали бронзу на этапе КМ в Германии.

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