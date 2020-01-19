Золотой дубль Большунова, победы саночников и медаль в горных лыжах: как россияне выступают в зимних видах спорта

Лыжник Александр Большунов одержал две победы на этапе Кубка мира в Нове-Место и упрочил лидерство в общем зачёте. Наталья Непряева на этих же соревнованиях дважды стала серебряным призёром. На чемпионате Европы по санному спорту россияне завоевали шесть медалей, в том числе две золотые, доставшиеся Татьяне Ивановой и двойке Александр Денисьев — Владислав Антонов. Горнолыжник Александр Хорошилов впервые за три года стал бронзовым призёром этапа Кубка мира. Также российские спортсмены выиграли медали в скелетоне и сноуборде, а мужская сборная по кёрлингу прошла отбор на чемпионат мира.

Непобедимый Большунов и серебряная Непряева

Лучшие лыжники планеты пришли в себя после многодневки «Тур де Ски», и в чешском Нове-Место состоялся полноценный этап Кубка мира с дистанционными гонками. Программа соревнований включала в себя гонку с раздельного старта коньковым стилем, а на следующий день пасьют классическим ходом.

В субботнем забеге у мужчин Александр Большунов получил возможность покрасоваться в жёлтой майке лидера Кубка мира. И возвращать обратно это звание своему главному сопернику Йоханнесу Хёсфлоту Клебо спортсмен не собирался. Россиянин идеально разложил силы на дистанции и показал лучшее время среди всех участников. При этом Большунов заработал солидный 24-секундный запас по отношению к финну Ийво Нисканену на воскресную гонку. Клебо же показал лишь седьмой результат и отстал от россиянина в общем зачёте.

В забеге классическим стилем Большунов продолжил доминировать над соперниками — по сути он продолжал бежать с раздельного старта, а в таких условиях его победить крайне сложно. С каждым километром россиянин увеличивал отрыв от соперников, которые договорились разыграть серебро на финише. Клебо разобрался с соотечественниками и утешил себя вторым местом, а Большунов отпраздновал 12-ю в карьере победу — теперь он входит в двадцатку лучших лыжников по этому показателю.

В женских состязаниях отлично себя проявила Наталья Непряева. Она, как и любая другая лыжница, пока не может бороться за золото с Терезой Йохауг, но после норвежки россиянка однозначно является лучшей в мире. Она подтвердила это в Нове-Место, став серебряным призёром гонки с раздельного старта. Непряева долгое время шла на третий результат, но финальное ускорение позволило ей обойти свою главную соперницу по общему зачёту Кубка мира Хейди Венг из Норвегии.

Гонка преследования тоже сложилась для Непряевой как нельзя лучше. Она сразу отказалась от борьбы с Йохауг и решила на дистанции сопровождать менее расторопных на финише Венг и Ингвильд Эстберг. План россиянки сработал идеально — она добралась полной сил до заключительной прямой и выиграла серебро во второй раз подряд. Уже скоро Непряева сможет подняться на второе место в общем зачёте Кубка мира — до Венг ей не хватает всего лишь 13 баллов.

Триумф на чемпионате Европы по саням

В норвежском Лиллехаммере состоялся этап Кубка мира по санному спорту, совмещённый с чемпионатом Европы. Первый же розыгрышей медалей в женских санях стал для российской сборной триумфальным. Татьяна Иванова одержала четвёртую победу за сезон и упрочила своё лидерство над Юлией Таубиц в борьбе за «Большой хрустальный глобус». Заодно она стала четырёхкратной чемпионкой Европы спустя десять лет после своего первого успеха.

Четвёртое время по сумме двух попыток показала Виктория Демченко, но без медали она не осталась — в европейском зачёте она поднялась на строчку выше, так как результат американки Саммер Бричер не учитывался. Российским девушкам впервые за шесть лет удалось вдвоём оказаться на пьедестале почёта европейского первенства.

Спустя несколько часов россияне вновь завоевали золото и бронзу, теперь уже в мужских двухместных санях. Первую в этом сезоне и третью за карьеру победу одержали Александр Денисьев и Владислав Антонов. В обеих попытках они были быстрее австрийцев Томаса Штоя и Лоренца Коллера. Третий результат показали Владислав Южаков и Юрий Прохоров, став третьей российской двойкой, поднимавшейся на пьедестал почёта в этом сезоне — даже немцы и австрийцы не имеют такой глубокий состав в этом виде состязаний.

В мужских одиночных спусках российские саночники тоже выиграли две медали, но остались без золота. Семён Павличенко после первой попытки выигрывал всего лишь 0,002 секунды у Доминика Фишналлера и не смог удержать столь скромное преимущество. Он стал серебряным призёром, а Роман Репилов удержал третье место. В первой восьмёрке оказались ещё два россиянина — Александр Горбацевич и Степан Фёдоров. Репилов по итогам старта в Лиллехаммере остался лидером Кубка мира.

К сожалению, блестящие выступления в отдельных видах программы не принесли медаль в командной эстафете. Ошибка Павличенко привела к тому, что сборная заняла только пятое место позади Австрии, Италии, Латвии и Германии. Но всё равно россияне выиграли медальный зачёт чемпионата Европы и по золоту, и по общему числу наград.

Двойная бронза в сноуборде

Туман в словенской Рогле не помешал проведению очередного этапа Кубка мира по сноуборду в поворотных дисциплинах. В состязаниях по параллельному гигантскому слалому российские спортсмены выиграли две бронзовые медали. У мужчин на пьедестал почёта поднялся Вик Вайлд — для двукратного олимпийского чемпиона эта была первая медаль Кубка мира с сезона 2015/2016. В малом финале он обогнал Дмитрия Логинова, который всё ещё не может вернуться на пьедестал почёта после прошлогоднего триумфального чемпионата мира.

Бронзовым призёром среди женщин стала Наталья Соболева, год назад финишировавшая второй в Рогле. В полуфинале россиянка уступила олимпийской чемпионке Эстер Ледецке из Чехии, но не осталась без медали после победы над австрийкой Даниэлой Ульбинг. В общем зачёте поворотных дисциплин Соболева поднялась на пятое место — никто из россиян в других видах программы так высоко не находится.

Третье место Третьякова

В Инсбруке состоялся этап Кубка мира по скелетону и бобслею. В этот раз улов российских спортсменов состоял только из одной бронзовой медали. Её обладателем стал Александр Третьяков. Победу, первую в сезоне, но десятую подряд на местной трассе одержал латвиец Мартинс Дукурс, которому Третьяков теперь проигрывает 29 баллов в общем зачёте Кубка мира. Две сотые секунды у россиянина выиграл южнокореец Юн Сун Бин.

Елена Никитина претендовала как минимум на второе место после первой попытки в женских соревнованиях. Однако ошибка при прохождении второй половины трассы отбросила россиянку за пределы призовой тройки. Её суммарное время позволило занять только четвёртое место позади немки Жаклин Лёллинг, австрийки Янин Флок и американки Меган Генри. В общем зачёте Никитина опустилась на третье место.

Долгожданная медаль Хорошилова

Сильнейший российский горнолыжник последних лет Александр Хорошилов вернулся на пьедестал почёта этапа Кубка мира. Он стал бронзовым призёром в слаломе на соревнованиях в швейцарском Венгене. После первой попытки Хорошилов занимал лишь девятое место, но непрекращавшийся снегопад помог ему подняться выше. Россиянин прекрасно в такую непогоду прошёл трассу во второй раз, чего не удавалось многим из тех, кто выступал после него. Он так и оставался лидером до появления француза Клемена Ноэля и норвежца Хенрика Кристофферсена, которым удалось потеснить Хорошилова.

Для 35-летнего горнолыжника эта медаль стала десятой за карьеру. В последний раз Хорошилов оказывался призёром этапа Кубка мира три года назад, после чего он постоянно мучился с травмами, неудачно выступал на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Теперь он снова стал фаворитом слаломных состязаний, а в своей излюбленной дисциплине ворвался в десятку лучших текущего розыгрыша Кубка мира.

Локальный успехи в кёрлинге

Несколькими достойными результатами отметились на неделе российские кёрлингисты. Мужская сборная прошла отбор на чемпионат мира по итогам квалификационного турнира. Команда Сергея Глухова заняла второе место на групповом этапе и должна была после этого оспаривать путёвку на главный турнир сезона либо со сборной Китая, либо с японцами. Спортсмены из Поднебесной оказались сильнее, а японскую команду россияне переиграли с разницей в один балл и получили право сыграть в марте в Глазго — этот чемпионат мира будет первым в отборе на Олимпийские игры 2022 года.

Женщины отбор на своё первенство планеты прошли давно, и сейчас российские команды участвуют в различных соревнованиях, зарабатывая практику и призовые. Команда Алины Ковалёвой выступила на турнире «Большого шлема» Canadian Open. Россиянки по итогам сложной системы отбора вышли в четвертьфинал, где обыграли олимпийскую чемпионку 2014 года Дженнифер Джонс из Канады. В полуфинале Ковалёва и её партнёрши уступили кореянкам во главе с Ким Мин Джи, но и этот результат стал лучшим для российских девушек на данном турнире, имеющим один из самых крупных призовых фондов.

Команда Анны Сидоровой в то же время выступала на менее статусных соревнованиях в Глазго. Её девушкам тоже удалось дойти до полуфинала, но пройти дальше помешала сборная Швеции со скипом Изабеллой Враной.