Гарт оценила на отлично выступление российских саночников на ЧЕ

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Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт подвела итоги выступления национальной команды на чемпионате Европы в норвежском Лиллехаммере.
Гарт оценила на отлично выступление российских саночников на ЧЕ
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«Несмотря на то что мы так обидно уступили в эстафете, я всё равно ставлю своей команде за выступление на чемпионате Европы отлично. Я надеюсь, что все возможные ошибки наши спортсмены сделали здесь, в Лиллехаммере. А домашний чемпионат мира, который стартует через три недели, сложится для российской сборной ещё лучше», — приводит слова Гарт ТАСС.

По итогам континентального первенства россияне завоевали шесть медалей — две золотые, одну серебряную и три бронзовые. Чемпионат мира пройдёт в Сочи с 14 по 16 февраля.

Ранее сообщалось, что Павличенко завоевал серебро чемпионата Европы.

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