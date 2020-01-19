Большунов выиграл пасьют на этапе КМ по лыжным гонкам в Чехии

Россиянин Александр Большунов занял первое место в гонке преследования классическим стилем на 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в чешском городе Нове-Место.

© Mathias Bergeld/ZUMAPRESS.com

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Российский лыжник преодолел дистанцию за 37 минут 1,3 секунды. Второе и третье места заняли норвежцы Йоханнес Клебо и Симен Хегстад Крюгер соответственно. Россиянин Андрей Мельниченко завершил гонку шестым, Андрей Ларьков и Артём Мальцев — 13-м и 14-м, Алексей Червоткин — 20-м, а Александр Бессмертных — 23-м. Ранее сообщалось, что Непряева завоевала серебро в гонке преследования на этапе КМ в Нове-Место.