Большунов выиграл пасьют на этапе КМ по лыжным гонкам в Чехии

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Россиянин Александр Большунов занял первое место в гонке преследования классическим стилем на 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в чешском городе Нове-Место.
Большунов выиграл пасьют на этапе КМ по лыжным гонкам в Чехии
  • © Mathias Bergeld/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Российский лыжник преодолел дистанцию за 37 минут 1,3 секунды.

Второе и третье места заняли норвежцы Йоханнес Клебо и Симен Хегстад Крюгер соответственно.

Россиянин Андрей Мельниченко завершил гонку шестым, Андрей Ларьков и Артём Мальцев — 13-м и 14-м, Алексей Червоткин — 20-м, а Александр Бессмертных — 23-м.

Ранее сообщалось, что Непряева завоевала серебро в гонке преследования на этапе КМ в Нове-Место.

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