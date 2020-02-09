Лыжница Непряева стала шестой в масс-старте на этапе КМ в Швеции

Короткая ссылка
Россиянка Наталья Непряева заняла шестое место в гонке с общим стартом свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне.
Лыжница Непряева стала шестой в масс-старте на этапе КМ в Швеции
  • РИА Новости

Российская лыжница преодолела дистанцию за 25 минут 48,9 секунды.

Победу одержала норвежка Тереза Йохауг. Второй финишировала шведка Эбба Андерссон. Тройку призёров замкнула ещё одна представительница Норвегии, Хейди Венг.

Россиянки Анна Нечаевская и Яна Кирпиченко финишировали 27-й и 28-й, Алиса Жамбалова — 30-й, Екатерина Смирнова — 33-й, а Диана Головань — 45-й.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Фалуне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить