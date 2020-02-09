Лыжница Непряева стала шестой в масс-старте на этапе КМ в Швеции

Россиянка Наталья Непряева заняла шестое место в гонке с общим стартом свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне.

РИА Новости

Российская лыжница преодолела дистанцию за 25 минут 48,9 секунды. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг. Второй финишировала шведка Эбба Андерссон. Тройку призёров замкнула ещё одна представительница Норвегии, Хейди Венг. Россиянки Анна Нечаевская и Яна Кирпиченко финишировали 27-й и 28-й, Алиса Жамбалова — 30-й, Екатерина Смирнова — 33-й, а Диана Головань — 45-й. Ранее сообщалось, что Александр Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Фалуне.