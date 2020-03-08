Большунов высказался после победы в королевском лыжном марафоне в Норвегии

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Российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями после победы в масс-старте на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло.
Большунов высказался после победы в королевском лыжном марафоне в Норвегии
  • © Mathias Bergeld/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Непередаваемые эмоции, потому что побеждать в Норвегии всегда круто, а когда речь идёт о полтиннике на такой сложной трассе, это вдвойне, а может быть, и втройне приятнее», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

При этом он отметил, что ему немного грустно было выступать без зрителей. 

Большунов выиграл марафон на 50 км в Норвегии, преодолев дистанцию за 2 часа 8 минут 5,3 секунды.

Ранее сообщалось, что Большунов победил в зачёте КМ в дистанционных гонках.

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